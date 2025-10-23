Policjanci pomogli bezpiecznie wrócić do domu 84-letniemu mężczyźnie Data publikacji 23.10.2025 Powrót Drukuj Ważne jest, by reagować w sytuacjach, w których zachowanie innych osób może świadczyć o ich zagubieniu, dezorientacji lub problemach zdrowotnych. Dzięki szybkiej reakcji policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu udało się pomóc 84-letniemu mieszkańcowi powiatu przemyskiego cierpiącemu na problemy z pamięcią. Gdyby nie szybka reakcja policjantów i rodziny, mężczyzna mógłby znaleźć się w realnym niebezpieczeństwie.

Wczoraj tuż przed godziną 6.00, dyżurny przemyskiej komendy otrzymał informację, która wpłynęła z WCPR-u, o mężczyźnie mogącym znajdować się w niebezpieczeństwie. Z relacji zgłaszającej wynikało, że jej mąż, który ma problemy z pamięcią, wyszedł z domu, a ona pomimo podjętych prób, nie była w stanie go zatrzymać.

Policjanci z wydziału wywiadowczo-interwencyjnego, po zapoznaniu się z rysopisem mężczyzny, natychmiast udali się w rejon, gdzie ostatni raz był widziany 84-latek. Dzięki szybkiej reakcji i sprawnie przeprowadzonym czynnościom, funkcjonariusze odnaleźli mężczyznę. Senior nie potrafił wyjaśnić, gdzie był i co się z nim przez ten czas działo.

Policjanci wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Po upewnieniu się, że mężczyzna nie potrzebuje żadnej pomocy, przekazali go pod opiekę rodziny.

Pamiętajmy o profilaktyce! Aby zmniejszyć ryzyko zaginięć osób starszych z problemami poznawczymi:

Zadbajmy o stały kontakt z seniorem - regularne wizyty lub rozmowy telefoniczne.

Wyposażmy go w identyfikator np. opaska na rękę z imieniem, nazwiskiem i numerem kontaktowym.

Unikajmy sytuacji, w których senior wychodzi sam, jeśli wiemy, że ma problemy z pamięcią.

Zgłaszajmy Policji każdą sytuację, gdy zauważymy zagubioną lub zdezorientowaną osobę - szybka reakcja może uratować zdrowie, a czasem nawet życie.

Przypominamy - działajmy z troską i empatią. Każdy z nas może pomóc. Wystarczy uważność i gotowość do działania. Jeśli widzisz osobę starszą, która wygląda na zagubioną - nie wahaj się zadzwonić pod numer alarmowy 112. Bezpieczeństwo seniorów to nasza wspólna odpowiedzialność.