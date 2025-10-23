Policjanci z Żoliborza uwolnili mężczyznę przygniecionego stalową szyną Data publikacji 23.10.2025 Powrót Drukuj Żoliborscy policjanci wykazali się wyjątkowym profesjonalizmem i czujnością podczas działań na ulicy Dymińskiej. Głośny hałas i wołanie o pomoc zwróciły ich uwagę w trakcie zabezpieczania miejsca, gdzie wcześniej znaleziono niewybuch. Na miejscu okazało się, że mężczyzna został przygnieciony stalową szyną ważącą około 600 kilogramów. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania ratunkowe, używając metalowego pręta do podważenia elementu konstrukcyjnego i uwolnienia poszkodowanego. Dzięki ich szybkiej reakcji mężczyzna został przekazany pod opiekę lekarzy.

Około 11:00 żoliborscy funkcjonariusze zostali wezwani na ulicę Dymińską, gdzie podczas przebudowy jednego z budynków na terenie Cytadeli Warszawskiej pracownicy natknęli się na niewybuch. Policjanci natychmiast udali się na miejsce, aby zabezpieczyć teren i zapewnić bezpieczeństwo osobom znajdującym się w pobliżu.

W trakcie działań, w niewielkiej odległości od miejsca, w którym przebywali, policjanci usłyszeli głośny hałas i wołanie o pomoc. Funkcjonariusze pobiegli w miejsce, skąd dobiegało wołanie i tam zobaczyli, że mężczyzna został przygnieciony stalową szyną o wadze około 600 kilogramów, która spadła na jego klatkę piersiową, uniemożliwiając mu swobodne oddychanie i wydostanie się spod niej.

Policjanci przy zastosowaniu metalowego pręta podważyli element konstrukcyjny, a następnie ostrożnie wysunęli spod szyny poszkodowanego. Funkcjonariusze natychmiast wezwali na miejsce załogę karetki pogotowia. Ze względu na podejrzenie urazu kręgosłupa, poszkodowany został unieruchomiony i monitorowany do czasu przybycia ratowników medycznych. Żoliborscy policjanci, kierując się troską o innych i profesjonalizmem, podjęli działania, które pozwoliły na uratowanie życia i zdrowia poszkodowanego mężczyzny.