Nie bądź obojętny! Możesz uratować czyjeś życie! Data publikacji 23.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego zgorzeleckiej komendy, przejeżdżając jedną z głównych ulic miasta, zauważyli tworzący się zator. Kierowcy zawracali, omijając „przeszkodę”, która znajdowała się na jezdni. Gdy funkcjonariusze dojechali bliżej, okazało się, że na środku pasa drogi leży kobieta. Policjanci natychmiast wspólnie z dwojgiem świadków udzielili jej pierwszej pomocy. Na szczęście 82-latka odzyskała przytomność i z obrażeniami głowy została przekazana ratownikom. Niestety wielu kierowców, zamiast pomóc omijało całe zdarzenie. Pamiętajmy, że każdy z nas może znaleźć się w podobnej sytuacji i wtedy właśnie pomoc drugiego człowieka może uratować życie.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów z Wydziału Kryminalnego komendy powiatowej w Zgorzelcu możliwe było udzielenie pomocy kobiecie, która leżała na jednej z ulic miasta. Funkcjonariusze, przemieszczając się nieoznakowanym pojazdem służbowym, zauważyli tworzący się zator. Kierowcy zaczynali zwalniać, zatrzymywać się, a część z nich nawet zawracała. Policjanci, podejrzewając, że na drodze mogło dojść do niebezpiecznego zdarzenia, użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych uprzywilejowania, by jak najszybciej dotrzeć do miejsca zdarzenia.

Gdy dotarli na miejsce, zauważyli leżącą na środku pasa ruchu kobietę, która miała obrażenia głowy. Policjanci natychmiast zabezpieczyli miejsce zdarzenia, blokując ruch pojazdów i zapewniając bezpieczeństwo zarówno poszkodowanej, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego. W tym samym momencie zauważyli, że dwie osoby postronne również zareagowały i próbowały udzielić kobiecie pomocy. Wspólnie z funkcjonariuszami przystąpili do działań ratunkowych.

Kobieta po chwili zaczęła odzyskiwać przytomność. Następnie funkcjonariusze przeprowadzili wywiad, próbując ustalić co się wydarzyło. Z relacji kobiety oraz świadków wynikało, że idąc chodnikiem musiała stracić przytomność i przewróciła się na jezdnię uderzając głową o asfalt. Gdy policjanci upewnili się, że kobieta nie brała udziału w żadnym zdarzeniu drogowym oraz że jej stan pozwala na przetransportowanie w bezpieczne miejsce, zaopiekowali się 82-latką do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Niestety większość kierowców, zamiast zatrzymać się i udzielić pomocy, omijała zdarzenie lub zawracała. Takie zachowanie jest nie tylko niezgodne z prawem, ale pozbawione empatii. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o wrażliwość i reagowanie w sytuacjach zagrożenia. Każdy z nas może znaleźć się w podobnej sytuacji i wtedy właśnie pomoc drugiego człowieka może uratować czyjeś życie.

Tym razem dzięki szybkiej reakcji policjantów i świadków zdarzenia nie doszło do tragedii.

Pamiętajmy, obojętność może kosztować ludzkie życie!