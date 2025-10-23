Agresywna pacjentka zaatakowała lekarza Data publikacji 23.10.2025 Powrót Drukuj Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w jednym z gabinetów lekarskich na Pradze Północ. Wzburzona kobieta zaatakowała dyżurującego lekarza. Dzięki szybkiej reakcji personelu medycznego, 36-latka została zatrzymana. We wtorek kobieta usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Za takie przestępstwo grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 3. Nadzór nad czynnościami wykonywanymi w tej sprawie sprawuje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ.

W poniedziałek, około 13.30 do policjantów z komendy na Pradze Północ trafiło zgłoszenie o pacjentce awanturującej się w jednej z miejscowych przychodni zdrowia. Na miejscu mundurowi ustalili, że 36-latka, w trakcie wizyty w gabinecie lekarskim utrudniała pracę lekarza, a gdy ten odmówił zmiany zapisów w jej karcie pacjenta, zablokowała mu wyjście z gabinetu, a potem zaatakowała go i zacisnęła na jego szyi stetoskop.

Lekarz zdołał się wyswobodzić, natychmiast zareagowały dyżurujące pielęgniarki i wezwały policję. Mundurowi szczegółowo rozpytali personel medyczny o to zdarzenie. Gdy świadkowie zrelacjonowali przebieg wizyty z udziałem 36-latki, policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu kobiety.

Lekarz złożył zawiadomienie w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI. Policjanci przyjęli również zeznania od personelu medycznego.

Na podstawie zebranych w tej sprawie informacji, dochodzeniowiec przedstawił 36-letniej kobiecie zarzut naruszenia nietykalności cielesnej lekarza. Za takie przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. O dalszym losie tej kobiety zdecyduje sąd.

Przypominamy, że personel medyczny, wykonując swoje obowiązki, korzysta z takiej samej ochrony prawnej, jak funkcjonariusze publiczni. Każdy, kto dopuści się znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej lub czynnej napaści na osobę wykonującą medyczne czynności ratunkowe, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną.