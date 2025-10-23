„Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” kampania na rzecz sprawnych świateł Data publikacji 23.10.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie odbył się briefing inaugurujący 10. edycję ogólnopolskiej kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, która ma na celu zwrócenie uwagi kierujących na zagrożenia związane z nieprawidłowym oświetleniem pojazdów.

Kampania została zainicjowana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego. Partnerami przedsięwzięcia są: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Polski Związek Motorowy, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, DEKRA Polska sp. z o.o. , Speed Car sp. z o.o., Yanosik SA oraz Screen Network sp. z o.o.

W czasie briefingu podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciele instytucji, które włączyły się w kampanię przypominali, że niewłaściwe oświetlenie samochodu ma nie tylko negatywny wpływ na komfort jazdy, ale może prowadzić do tragicznych w skutkach sytuacji na drogach.

W okresie jesiennym, kiedy wcześnie zapada zmrok i pogarszają się warunki atmosferyczne, sprawne, prawidłowo wyregulowane światła nabierają szczególnego znaczenia. Między innymi pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę znajdującą się na drodze czy też pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem.

Z uwagi na to, że prawidłowe działanie świateł wymaga profesjonalnej oceny, w ramach kampanii odbędą się ogólnopolskie „dni otwarte” na ponad 1 500 stacjach kontroli pojazdów, na których kierowcy będą mieli możliwość bezpłatnego sprawdzenia świateł w swoich pojazdach. Sprawdzenia zaplanowano w dniach: 25.10, 15.11, 22.11 oraz 6.12.2025 r.

Będą to stacje: funkcjonujące pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego, zrzeszone w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów, należące do Holdingu Polskiego Związku Motorowego, a także stacje Dekra Polska oraz Speed Car. Swoją stację udostępni również Instytut Transportu Samochodowego.

Zainteresowanym pomoże aplikacja Yanosik, która „doprowadzi” kierowcę do najbliższej stacji kontroli pojazdów biorącej udział w kampanii.

Pełny wykaz stacji można znaleźć na stronie internetowej policja.pl, dlakierowcow.policja.pl, na stronach jednostek terenowych Policji, na stronie www.its.waw.pl oraz na stronie yanosik.pl/dobre-swiatla.

Dodatkowo kampania będzie promowana poprzez emisję spotu, na ekranach reklamowych firmy Screen Network, rozmieszczonych na terenie całego kraju, co umożliwi dotarcie do jeszcze szerszej grupy uczestników ruchu drogowego.