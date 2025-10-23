Seniorka z Pruszcza Gdańskiego straciła ponad 200 tysięcy złotych okradziona przez osoby podające się za pracowników ZUS Data publikacji 23.10.2025 Powrót Drukuj Wczoraj 86-letnia mieszkanka Pruszcza Gdańskiego straciła ponad 200 tysięcy złotych oszczędności. W jej mieszkaniu pojawiły się dwie kobiety, które podając się za pracowników ZUS, okradły seniorkę. Policjanci po raz kolejny ostrzegają przed oszustami.

Wczoraj do Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim zgłosiła się 86-letnia kobieta. Seniorka oświadczyła, że została okradziona we własnym mieszkaniu przez dwie kobiety, które podawały się za pracowników ZUS .

86-latka spotkała na klatce schodowej bloku, w którym mieszka dwie kobiety, które przedstawiły się jako pracownice ZUS. Dodatkowo jedna z nich oświadczyła, że jest lekarzem, a druga, że może pomóc w otrzymaniu dofinansowania dla osób powyżej 70 roku życia.

Kobiety weszły z seniorką do jej mieszkania, gdzie przebywał również schorowany małżonek starszej kobiety. Oszustki przedstawiły historię, jakoby do uzyskania rzekomego dofinansowania należy przekazać im gotówkę. 86-latka pokazała kilka banknotów, zdradzając przy tym, gdzie trzyma oszczędności. Jedna z kobiet, która podawała się za lekarkę, poszła z seniorką do pokoju, gdzie przebywał starszy mężczyzna pod pretekstem badania i w tym momencie druga ukradła ze schowków oszczędności starszych ludzi – ponad 200 tysięcy złotych.

Policjanci oczywiście zajęli się tą sprawą. Ustalają okoliczności i pracują nad wytypowaniem osób odpowiedzialnych za przestępstwo.

Jednocześnie mundurowi po raz kolejny apelują:

- żeby nie wpuszczać obcych do mieszkania,

- należy spojrzeć przez wizjer lub okno – kto do nas przyszedł,

- jeśli nie znamy odwiedzającego – spytać o cel jego wizyty, zapiąć łańcuch zabezpieczający (jeśli zdecydujemy się na otwarcie drzwi) oraz poprosić o pokazanie dowodu tożsamości lub legitymacji służbowej, identyfikatora. Uczciwej osoby nie zrazi takie postępowanie powodowane ostrożnością,

- w razie jakichkolwiek wątpliwości należy umówić się na inny termin, sprawdzając uprzednio w administracji osiedla lub innej odpowiedniej instytucji wiarygodność osoby pukającej do drzwi,

- w każdej sytuacji, gdy osoba staje się natarczywa, należy natychmiast zadzwonić na policję lub zaalarmować otoczenie,

- pracownicy instytucji państwowych, samorządowych czy banków podczas spotkania nigdy nie proszą o przekazanie gotówki czy wypłatę pieniędzy.

Pamiętajmy!

Dbajmy o bezpieczeństwo naszych bliskich poprzez informowanie naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą próbować wykorzystać ich życzliwość. Zwróćmy uwagę zwłaszcza na te osoby, które mieszkają samotnie. Zwykła przezorność może uchronić przed utratą zbieranych latami oszczędności.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń należy natychmiast poinformować Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112.