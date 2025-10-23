Sprawca podpalenia odpowie za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 23.10.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali na gorącym uczynku 72-letniego mężczyznę, który celowo podpalił garaż, w którym znajdował się pokrzywdzony. Sprawca wcześniej zdołał także uderzyć pokrzywdzonego oraz grozić mu pozbawieniem życia. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

W poniedziałek wieczorem (20.10.2025) na jednej z posesji osiedla Zielona Dolina w Pile doszło do pożaru garażu. Z ogniem walczyło kilka jednostek straży pożarnej. Na miejsce bardzo szybko przyjechali policjanci, którzy ustalili wstępne okoliczności zdarzenia. Wynikało z nich, że pożar powstał w wyniku celowego działania 72-letniego sąsiada. Mężczyzna został zatrzymany. Do szpitala trafił 42-letni pokrzywdzony, który doznał ogólnych obrażeń i potłuczeń.

Funkcjonariusze zajęli się wyjaśnieniem dokładnych okoliczności zdarzenia. Okazało się, że pomiędzy mężczyznami od dłuższego czasu istnieje konflikt na tle rodzinnym i finansowym. W poniedziałek wieczorem 72-latek zakradł się na posesję swojego sąsiada i znienacka uderzył go w głowę metalowym prętem. Między mężczyznami doszło do szamotaniny, w trakcie której 72-latek groził pozbawieniem życia pokrzywdzonemu. Po chwili 42-latek w obawie o swoje bezpieczeństwo uciekł do garażu. Napastnik przyniósł benzynę, którą oblał garaż i podpalił. Pokrzywdzonemu udało się wydostać z pomieszczenia, a także wezwać służby. Wtedy sprawca uciekł na swoją posesję, gdzie został przez policjantów zatrzymany.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić mężczyźnie zarzut usiłowania zabójstwa oraz uszkodzenia mienia w postaci podpalenia garażu oraz jego wyposażenia, czym spowodował straty szacowane na ponad 50 tysięcy złotych.

Sad Rejonowy w Pile po rozpatrzeniu sprawy przychylił się do wniosku i zastosował wobec 72-letniego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.