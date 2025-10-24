Jubileusz 25-lecia Związków Zawodowych Pracowników Policji Data publikacji 24.10.2025 Powrót Drukuj Uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia Związku Zawodowego Pracowników Policji odbyły się 23 października 2025 r. w Komendzie Głównej Policji. Uroczystość zgromadziła znamienitych gości, którzy wspólnie uczestniczyli w chwilach refleksji, wspomnień, marzeń i nadziei. Podczas wystąpień padło bardzo wiele ważnych słów do pracowników Policji.

Przed ceremonią członkowie Prezydium Komisji Krajowej Związku złożyli kwiaty pod Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji oraz przed obeliskiem „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska”. Natomiast podczas uroczystości zgromadzeni uczcili minutą ciszy zmarłych pracowników zrzeszonych w Związku Zawodowym Pracowników Policji.

Goście wydarzenia

25-lecie powstania Związku Zawodowego Pracowników Policji to niewątpliwie powód do dumy i zadowolenia. Obchody jubileuszowe zgromadziły wielu znakomitych gości. Uroczystość uświetnili: Sekretarze Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek oraz Wiesław Szczepański, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp . Roman Kuster, Komendant CBŚP nadinsp. Cezary Luba, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Arkadiusz Sylwestrzak, Komendanta BSWP insp. Mariusz Krakowski, Dyrektor CLKP insp. Iwona Marciniak-Krawczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Zbigniew Nowak, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Tomasz Gil, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Stanisławski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Radosław Kaczorowski, Zastępca Komendanta CBZC mł. insp . Robert Wojtasik, p.o . Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. Kryminalnych podinsp . Artur Mirosz.

Obecni również byli dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, przewodniczący i przedstawiciele stowarzyszeń i związków zawodowych, Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP nadinsp. w st. spocz . Adam Rapacki, Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias, Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów Marek Osiejewski oraz Tomasz Borowiecki, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP KGP Sylwester Stelmasiak, Dyrektor Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Roman Miśkiewicz, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Kontaktu ze Związkami Zawodowymi dr Tomasz Szankin, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka podinsp. Dariusz Giersz, Przewodniczący Regionu CBŚ Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA Andrzej Kuczyński, Przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło, Kanclerz Kurii Polowej ks. mjr dr Rafał Koniecki, kapelan Komendy Głównej Policji ks. Sławomir Grochalak, partnerzy strategiczni Dyrektor Generalny Pionu Klienta Grupowego Mentor S.A. Michał Perl i Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie Mentor S.A. Katarzyna Dorosz oraz emerytowani działacze funkcyjni Związku.

Wyróżnienia i odznaczenia

Ważnym punktem uroczystości oprócz oficjalnych wystąpień było odznaczenie członków i gości medalami.

Na podstawie Dekretu z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiającym medal Gloria Intrepidis et Animi Promptis, który jest symbolem odwagi, ofiarności i niezłomności w służbie Biskup Polowy Wiesław Lechowicz wyróżnił medalem 6 osób, natomiast na podstawie Dekretu z dnia 5 listopada 2011 r. ustanawiającego medal Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dowód uznania i wdzięczności za to pomoc i zaangażowanie w pracę misji duszpasterstwa wojskowego Biskup Polowy wyróżnił medalem trzy osoby. Medale wręczył ks. mjr dr Rafał Koniecki.

Decyzją Prezydium Komisji Krajowej ZZPP uhonorowani zostali medalem „Za Zasługi dla Związku Zawodowego Pracowników Policji” osoby, które w sposób szczególny angażują się w działalność zawodową i związkową.

Podczas jubileuszowej uroczystości odznaczeni m.in. zostali: nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło, nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki, nadinsp. Paweł Półtorzycki, nadinsp. Cezary Luba, nadinsp. Roman Kuster, Wiesław Szczepański, Czesław Mroczek oraz insp. Rafał Stanisławski, insp. Tomasz Gil, insp. Iwona Marciniak-Krawczyk, Dorota Gardias, Marek Osiejewski. Odznaczenia wręczyła Przewodnicząca Joanna Stec-Trzpil.

W uznaniu zasług za działalność związkową Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Policjantów Komendy Miejskiej w Częstochowie przyznał Medal 100-lecia Kobiet w Policji Pani Joannie Stec-Trzpil. Medal wręczyli insp. Tomasz Borowiecki i Marek Osiejewski.

Z okazji jubileuszu nadinsp. Roman Kuster wręczył listy gratulacyjne kierownictwu Związku Zawodowego Pracowników Policji.

Ważne słowa i nadzieje

„I have a dream” tak zaczęła się jedna z najważniejszych przemów adresowana do ludzi wykluczonych, ludzi, którzy domagali się mieć znaczenie w swoim świecie. Tak zaczęła się też nasza historia. Od tego, że ludzie mieli marzenia i postanowili założyć Związek Zawodowy Pracowników Policji. (…)

25 lat temu ktoś odważył się marzyć nie dlatego, że chciał podwyżek czy awansów, ale chciał godności i my pracownicy Policji nadal marzymy. Staramy się z całych sił poczuć się pełnoprawnymi członkami tej instytucji i dzisiaj nie mam żadnych wątpliwości, że jesteśmy częścią Policji i możemy powiedzieć, tak współtworzymy Policję. Przez te 25 lat przeszliśmy bardzo długą drogę, czasami dużo dłuższą ni niejeden marsz po awans. Bywało trudno, bywały chwile, gdy nas nie słuchano, próbowano nas pomijać, gdy trzeba było głośno przypominać, że za każdym stanowiskiem stoi człowiek, a szacunek nie zna podziałów. (…) My wiemy, że nawet najlepszy system nie zadziała bez człowieka. A człowiek bez szacunku po prostu gaśnie. I dziś, po 25 latach stoimy tu nie tylko jako związkowcy, stoimy jako świadectwo marzenia, po które trzeba sięgać, bo same się nie spełniają. Nauczyliśmy się, że siła tkwi w odwadze, by mówić własnym głosem, że lojalność nie polega na milczeniu, a na uczciwości wobec prawdy. (…) Więc dzisiaj nie tylko świętujemy. Dzisiaj odnawiamy nasze marzenia. Marzenia o szacunku, jedności, o sile ludzi z pasją, o związku, który nie boi się mówić prawdy, walczyć o godność i inspirować innych. Bo my ludzie bez munduru, ale z duszą służby każdego dnia udowadniamy, że Policja to coś więcej niż formacja. To wspólnota serc ludzi i wartości. Dlatego z ogromną wdzięcznością, patrzę dziś na Państwa, na wszystkich, którzy się tu dzisiaj dla nas zebrali, którzy nas wspierają, słuchają i wierzą, że razem możemy więcej – powiedziała Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Joanna Stec-Trzpil, otwierając jako gospodarz uroczystości całe jubileuszowe wydarzenie.

Następnie przyszedł czas na oficjalne wystąpienia gości. Jako pierwszy głos zabrał Sekretarz Stanu w MSWiA Wiesław Szczepański, który podziękował pracownikom Policji za codzienną pracę, zauważając, że jest ona czasami niedoceniana. Chciałem powiedzieć, że robimy wszystko, aby tę sytuację poprawić. (…) Szukamy innych rozwiązań. Ta rzecz, która dla nas jest najważniejsza i dla funkcjonariuszy to świadczenie mieszkaniowe. Bardzo liczymy na to, że Państwo pomożecie nam to zrealizować, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, ustaliliśmy z Panem Ministrem i Komendantem Głównym, że godziwie zapłacimy za tę pracę. (…) Mam też taką małą nutkę nadziei, (…) że w przyszłym roku ta nadzieja jakoś się rozwiąże i będziemy wspólnie chcieli pomóc Państwu w rozwiązaniu tej trudnej sytuacji, bo zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj chcemy Państwu pomóc. (…) A żeby nie było tak smutno, przede wszystkim dziękuję za Waszą pracę, dziękuję za to, że w cieniu funkcjonariuszy pracujecie na to, żeby Policja na co dzień mogła dbać o bezpieczeństwo Polaków. Macie w nas orędowników, we mnie też i będziemy robić wszystko z Panem Ministrem, aby w roku 2026 poprawić Państwa sytuację, aby ona była lepsza. Czasami nawet nie pieniądza, a dyplom, czy odznaczenie, które jest formą podziękowania, też są elementem pewnej gratyfikacji. Życzymy Państwu dalszych 25 lat. Życzę spełnienia marzeń, choć Pani przewodnicząca wie, że większość marzeń kosztuje. Mam nadzieję, że te, które są kosztownym marzeniem będzie możliwe do spełnienia w roku 2026. Wszystkiego najlepszego od całego kierownictwa MSWiA.

W dalszej kolejności głos zabrał Sekretarz Stanu w MSWiA Czesław Mroczek: Ta dzisiejsza uroczystość, jubileusz 25-lecia Związku kieruje nasze myśli i pokazuje, wszystkich pracowników Policji, nie tylko związkowców i ich rolą w funkcjonowaniu Policji.(…) Od zawsze wiemy, że częścią tej gotowości, tego potencjału i zdolności do właściwego działania Policji są również pracownicy cywilni. Ten wymiar finansowy, o którym mówił Pan Minister Szczepański jest niezwykle ważny. Natomiast ta świadomość, szacunek, uznanie dla pracowników Policji jest również niezwykle istotny.(…) Jednocześnie chcę bardzo podziękować za sposób dialogu, jaki prowadzimy. Wierzę, że jeżeli będziemy tak dalej pracować, będziemy mieć sukcesy również na tym polu materialnym. Życzę całej formacji i pracownikom sukcesów w bieżącej pracy i bezpiecznej służby. Jesteśmy gotowi na te trudne rozmowy.

Związkowcom i pracownikom Policji podziękował również nadinsp. Roman Kuster: Obecność dzisiaj obu Panów Ministrów daje świadectwo, jak bardzo ważnym organem jesteście w Policji, jak bardzo liczymy się ze wszystkimi pracownikami i ze Związkami Zawodowymi. Dziękuję Pani Przewodnicząca i na Pani ręce, składam podziękowanie za codzienny trud jaki wkładacie w funkcjonowanie Policji. (…) Policja Polska nie mogłaby realizować zadań na tak wysokim poziomie, gdy nie wasz wkład. Dziękuję również w imieniu gen. insp. Marka Boronia. W tym miejscu pozwolę sobie również złożyć podziękowania dla Panów Ministrów za ten trud i starania, ciągłe starania o lepszy byt pracowników Policji, o budżet, o lepsze środki. Wszystkim dzisiaj wyróżnionym, gratuluję tych odznaczeń.

Z kolei Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP przypomniał czasy, kiedy Związek powstawał.

W tamtym okresie byłem zastępcą Komendanta Głównego Policji i 25 lat to potężna praca, która pokazała jak ważni jesteście w całym systemie bezpieczeństwa państwa. Nie ma bezpieczeństwa w kraju bez Policji, i nie ma skutecznej Policji, nie tylko bez policjantów, ale również bez wsparcia pracowników Policji. Zawsze byliście integralną częścią rodziny policyjnej, mimo że nie nosiliście munduru, bo bez was funkcjonowanie Policji jest niemożliwe. (…) Pozwólcie, że w imieniu całej kadry kierowniczej Policji tamtego okresu i przez cały historyczny ciąg, złożę wam podziękowania za ten znakomity wkład w systemowe tworzenie całej Policji i jej sprawne funkcjonowanie. (…) Możecie być z siebie dumni. W imieniu wszystkich generałów skupionych w Stowarzyszeniu Generałów Wam pięknie dziękuję.

Ministrowie mówili o świetnej atmosferze, podzielam, że dzisiaj jest świetna atmosfera do współpracy z kierownictwem resortu, z kierownictwem Policji, a Związkami Zawodowym, ale oprócz tej atmosfery potrzebne są jeszcze te wymierne korzyści i nie ulega wątpliwości, że wynagrodzenia pracowników Policji odstają od tego, co powinno być i na co zasługujecie.

W imieniu Generałów Policji na ręce Pani przewodniczącej składam życzenia abyście zawszy byli doceniani i przez kierownictwo służbowe Policji, i kierownictwo resortu oraz żebyście byli również dowartościowani finansowo. Abyście mieli możliwość rozwoju jako pracownicy, dokształcania się, rozwijania swoich umiejętności i zyskiwania coraz większego wynagrodzenia. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, spełnienia marzeń i obyśmy mogli spotykać się przy kolejnych jubileuszach.

Głos zabrała również Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias, która złożyła gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania: Ćwierć wieku działalności związkowej to dowód niezłomności i siły. Przez te lata budowaliście słyszalny głos i swoistą tarczę dla pracowników cywilnych Policji walcząc o godne warunki zatrudnienia i respektowania praw pracowniczych. Jesteście przykładem, że nawet w strukturach o szczególnym rygorze głos pracownika musi być słyszalny. Jako organizacja zrzeszona w Forum Związków Zawodowych stanowicie istotny filar naszej centrali. Razem walczymy o wspólne i silne państwo, w którym solidarność jest fundamentem, a prawa pracownicze są nienaruszalne. Życzę aby przyszłe lata przyniosły pełną realizację postulatów pracowniczych, a idea godnej pracy kwitła w każdej jednostce Policji. Pamiętajcie, siła leży w jedności.

Z okazji jubileuszu na ręce Przewodniczącej ZZPP Joanny Stec-Trzpil wpłynęły również listy gratulacyjne od Ministra Obrony Narodowej Koordynator Służb Specjalnych Tomasza Siemoniaka, Szefowej Służby Cywilnej Anity Noskowskiej-Piątkowskiej, Przewodniczącej Sejmowej Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych oraz Przewodniczącej Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów Marii Małgorzaty Janyski, Sekretarza Stanu w MSWiA Tomasza Szymańskiego oraz Biskupa Polowego WP bp. dr. Wiesława Lachowicza.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości głos zabrała Joanna Stec-Trzpil: Dziś czuję jedno, to co zbudowaliśmy przez te lata ma sens. Dziękuję Wam za obecność, za współpracę, za słowa wsparcia, czasem gest, czasem po prostu zrozumienie. Dziękuję Kierownictwu resortu, Policji, partnerom, za to, że potrafimy rozmawiać nie obok siebie, ale razem, bo tylko wtedy możemy iść dalej, z szacunkiem, zaufaniem i ludzkim spojrzeniem na człowieka. Dziękuję ogromnie moim Koleżankom i Kolegom za każdy dzień pracy, za każdą rozmowę, za każdą sytuację, w której postawiliście na człowieka, bo to Wy swoimi czynami, nie słowami pokazujecie, że bycie razem i praca razem ma sens. Tak samo jak sens mają marzenia, więc dziś po 25 latach mogę powiedzieć, marzymy dalej, ale nie czekamy aż marzenia spełnią się same. Sięgamy po nie każdym krokiem, każdym gestem, każdym człowiekiem, który uwierzył, że zmiana jest możliwa. Dziękuję więc każdemu z Was za każde słowo wsparcia i za konstruktywną rozmową, a czasami nawet krytykę, bo tylko tak możemy iść do przodu. Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami.

Kolejnymi punktami uroczystości były nietuzinkowe niespodzianki. Pierwsza to debiutancka piosenka ze słowami Joanny Stec-Trzpil, muzyką Artura Baraśkiewicza. W teledysku wystąpili członkowie ZZPP. Jedna ze zwrotek brzmiała:

Nie widać ich na froncie,

ale stoją za kulisami,

dzięki nim ten system działa,

choć są często zapomniani.

To ich wiedza, ich wysiłek

i zaangażowanie

dają bezpieczeństwo kraju,

to ich wielkie powołanie.

Drugą niekonwencjonalną (jak na środowisko policyjne) niespodzianką był występ rapera Mikołaja Mądrzyka „Miksera”, który w inteligentny, zabawny i freestyle’owy sposób wykorzystywał słowa podrzucane przez zgromadzonych gości wplatając je w tworzony przez siebie utwór.

Po zakończeniu uroczystych obchodów jubileuszowych, goście mogli wpisać się do Księgi Pamiątkowej.

Tekst i zdjęcia: Izabela Pajdała-Kusińska