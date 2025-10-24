Włoszczowscy kryminalni zatrzymali 31-latkę podejrzaną o oszustwo Data publikacji 24.10.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie wspólnie z kryminalnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, we wtorek zatrzymali 31-latkę podejrzaną o udział w oszustwie na legendę.

Do przestępstwa doszło w minionym tygodniu, kiedy do 59-latki zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku, który twierdził, że w imieniu kobiety została zaciągnięta pożyczka. Zaniepokojona mieszkanka powiatu postępowała zgodnie z instrukcjami oszustów, w wyniku czego m.in. dwukrotnie przekazała pieniądze wskazanej osobie. 59-latka utraciła łącznie ponad 350 000 złotych.

Intensywne działania policjantów Wydziału Kryminalnego włoszczowskiej komendy, doprowadziły do zatrzymania 31-letniej mieszkanki województwa wielkopolskiego, która brała udział w oszustwie. Kobieta odgrywała rolę tzw. odbieraka, czyli osoby odpowiedzialnej za fizyczne przejęcie pieniędzy od ofiary.

Zatrzymana trafiła do policyjnej celi, a wczoraj Sąd Rejonowy we Włoszczowie zastosował wobec kobiety środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Po raz kolejny apelujemy o zachowanie ostrożności i rozsądku w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi. Pamiętajmy, że pracownicy banków, policjanci, czy prokuratorzy nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natychmiast rozłączmy się i skontaktujmy się jednostką Policji.