Zatrzymany za wprowadzanie do obrotu nielegalnych sterydów anabolicznych Data publikacji 24.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą z KMP w Opolu ustalili i zatrzymali 50-letniego mieszkance Opola, który jest podejrzany o wprowadzanie do obrotu sterydów anabolicznych i posiadanie środków odurzających. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 200 opakowań nielegalnych anabolików. Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku. Na czas prowadzonego postępowania został objęty policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju.

We wtorek, 14 października br., policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z KMP w Opolu zatrzymali mieszkańca Opola, którego podejrzewali o handel zakazanymi sterydami anabolicznymi. 50-latek został zatrzymany na gorącym uczynku, gdy miał właśnie wysłać anaboliki. Policjanci zabezpieczyli przy nim blisko 30 paczek, spakowanych i gotowych do wysyłki.

Przeszukania w miejscu zamieszkania zatrzymanego mężczyzny pozwoliły na zabezpieczenie kolejnych opakowań sterydów anabolicznych. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 200 opakowań nielegalnych wyrobów medycznych. W trakcie przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli również kilka porcji narkotyków. Badanie testerem wskazało, że zabezpieczona substancja to marihuana. W sprawie śledczy zabezpieczyli ponad 27 000 złotych zabezpieczenia majątkowego na poczet przyszłych kar.

Zatrzymany 50-latek usłyszał 3 zarzut związane z wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych bez wymaganych zezwoleń oraz zarzut posiadania narkotyków. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.