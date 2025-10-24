Ponad 10 ton tytoniu bez akcyzy na posesji mieszkańca powiatu kolskiego Data publikacji 24.10.2025 Powrót Drukuj W poniedziałek 20 października, policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kole zatrzymali 42-letniego mieszkańca powiatu kolskiego, który na swojej posesji przechowywał ponad 10 ton nielegalnego tytoniu.

Dzięki skutecznej pracy kolscy kryminalni ustalili, że na jednej z posesji w powiecie kolskim mogą być przechowywane wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Po przybyciu na miejsce policjanci ujawnili kilkadziesiąt pudeł kartonowych z tytoniem, które nie posiadały wymaganych oznaczeń skarbowych.

Podczas działań policjanci zabezpieczyli cały ujawniony towar, a 42-latek został zatrzymany i doprowadzony do jednostki Policji. Usłyszał już zarzut przechowywania wyrobów akcyzowych bez polskich znaków akcyzy i musi liczyć się z wysoką grzywną, a także przepadkiem zabezpieczonego mienia. Wstępne wyliczenia wskazują, że uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków mogło wynieść ponad 8,5 miliona złotych.

Prokurator zastosował wobec 42-latka środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego w wysokości 50 tysięcy złotych.

( KWP w Poznaniu / kp)

Film przedstawia oględziny przez policjantów hali, w której zabezpieczono kartony z tytoniem oraz prowadzenie do budynku komendy zatrzymanego mężczyzny.