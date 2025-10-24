Łódzcy dzielnicowi zapobiegli tragedii Data publikacji 24.10.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowi z VIII Komisariatu Policji w Łodzi odnaleźli nastolatkę w kryzysie emocjonalnym. Dzięki szybkiej i sprawnej reakcji funkcjonariuszy nie doszło do tragedii.

Sytuacja ta miała miejsce 22 października 2025 roku. Do VIII Komisariatu Policji w Łodzi zgłosiła się kobieta, która oświadczyła, że nie ma kontaktu ze swoją nastoletnią córką. Dziewczyna wyszła rano do szkoły, ale do niej nie dotarła, a na dodatek miała pisać wiadomości o wzbudzającej niepokój treści do jednej ze swoich koleżanek.

Policjanci natychmiast przystąpili do poszukiwań. Funkcjonariuszka z I Rewiru Dzielnicowych nawiązała kontakt telefoniczny z dziewczyną i dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu ustaliła miejsce gdzie może ona przebywać. Mundurowi natychmiast pojechali we wskazany rejon, gdzie między blokami znaleźli wyziębioną i przemokniętą nastolatkę. Dzięki empatycznej postawie i rozmowie uspokoili ją, a następnie przewieźli na komisariat, gdzie wezwany został Zespół Ratownictwa Medycznego.

Natychmiastowe działanie i zaangażowanie mundurowych z VIII Komisariatu łódzkiej komendy pozwoliły zapobiec tragedii.

Pamiętajmy!!!

Jeśli wiemy, że ktoś może przechodzić kryzys emocjonalny - reagujmy. Nie lekceważmy słów i zachowań takich osób. Okazana troska, zainteresowanie i wsparcie mogą uratować im życie. Najlepiej w takiej sytuacji nawiązać kontakt ze specjalistami. Na terenie całego kraju można również dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod numer 116 123, Młodzieżowy Telefon Zaufania pod numer 116 111 (czynny całą dobę), czy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).

( KWP w Łodzi / kc)