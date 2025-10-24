Szkolenie z zakresu realizacji ustawowych zadań Policji wynikających z przepisów dotyczących broni i amunicji, ochrony osób i mienia oraz obrotu specjalnego Data publikacji 24.10.2025 Powrót Drukuj W dniach 22-24 października 2025 roku w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie Wydział Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji KGP przeprowadził szkolenie nt. „Realizacji ustawowych zadań Policji wynikających z przepisów dotyczących broni i amunicji, ochrony osób i mienia oraz obrotu specjalnego”.

Przedmiotowe szkolenie skierowanie było do kadry kierowniczej Wydziałów Postępowań Administracyjnych Komend Wojewódzkich, Komendy Stołecznej Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji merytorycznie zajmujących się problematyką objętą zakresem szkolenia.

Powyższe szkolenie zainaugurował Dyrektor Biura Prewencji KGP insp . Robert Kumor, który podziękował uczestnikom za duże zaangażowanie w pracę i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych. Następnie Dyrektor przedstawił dokonane w 2025 r. zmiany w strukturze etatowej i zatrudnieniu Policji.

Tematem przewodnim szkolenia było omówienie wyników kontroli pn. „Nadzór właściwych organów Policji nad posiadaną bronią do celów kolekcjonerskich” oraz „Reglamentacja dostępu do broni palnej”, przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w Komendzie Głównej Policji oraz w Komendach Wojewódzkich/Stołecznej Policji.

Ponadto poruszono kwestię wyników przeprowadzonej w 2024 r. w Polsce misji ewaluacyjnej. W tym zakresie przedstawiciele Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP zaprezentowali rekomendacje w zakresie dokonywania przez organy Policji przy rejestracji broni sprawdzeń w Systemie Informacyjnym Schengen.

W następnej kolejności reprezentant Biura Logistyki Policji KGP przedstawił wykład dotyczący badań broni, amunicji i balistyki.

W drugim dniu przedsięwzięcia uczestnicy szkolenia wzięli udział w zajęciach interaktywnych w Muzeum – Zamek Królewski w Warszawie poświęconych organizacji i wykonywaniu ochrony fizycznej i technicznej na przykładzie przedmiotowego muzeum.

Ponadto przedstawiciel Biura Prewencji KGP omówił efekty nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonych przez upoważnionych funkcjonariuszy KWP/KSP w 2024 r. Dodatkowo zaprezentowano sposób prowadzenia czynności kontrolnych specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa.

W trakcie trzeciego dnia szkolenia prelegenci z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprezentowali procedury tworzenia muzeów z rozróżnieniem na muzea będące instytucjami kultury i muzea nieposiadające osobowości prawnej. Jednocześnie omówili status prawny poszczególnych rodzajów muzeów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnej mającej bezpośredni wpływ na możliwość nabywania broni do zbiorów muzealnych.

W powyższym temacie wypowiedział się również przedstawiciel Biura Prawnego Komendy Głównej Policji.

Ostatnim panelem było omówienie gromadzenia przez Policję danych statystycznych dotyczących osób posiadających pozwolenie na broń z uwzględnieniem wniosków pokontrolnych NIK.

Podkreślić jednocześnie należy, że szkolenie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk związanych z zadaniami realizowanymi przez Wydziały Postępowań Administracyjnych Komend Wojewódzkich/Stołecznej Policji w obszarze broni i amunicji, ochrony osób i mienia oraz obrotu specjalnego.

(Biuro Prewencji KGP)

