Zatrzymanych 11 członków zorganizowanej grupy przestępczej powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców Data publikacji 27.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP we Wrocławiu, przy współpracy z funkcjonariuszami z innych pionów i komend, zatrzymali 11 osób – członków zorganizowanej grupy przestępczej powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców. W tle zatrzymań są narkotyki, broń i amunicja oraz nielegalne automaty do gier hazardowych. Troje podejrzanych stojących najbliżej przewodzących tej grupie zostało tymczasowo aresztowanych. Wszystkim zatrzymanym grozi teraz kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

21 października br. policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP we Wrocławiu, przy współpracy z funkcjonariuszami jaworskiej komendy powiatowej, Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, mundurowymi z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu oraz z innych pionów komendy wojewódzkiej, zatrzymali 11 członków zorganizowanej grupy przestępczej powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców - 9 mężczyzn i 2 kobiety. Zatrzymani podejrzani są o handel środkami zakazanymi Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii oraz udział w prowadzeniu gier hazardowych. W tym przypadku do współpracy włączyli się funkcjonariusze KAS z Legnicy, którzy zlikwidowali lokal z nielegalnymi automatami do gier hazardowych. Łącznie zabezpieczono trzy automaty. W tym przypadku będzie prowadzone odrębne postępowanie z kodeksu karno-skarbowego.

Policjanci na miejscu działań zabezpieczyli narkotyki: marihuanę, mefedron i metamfetaminę, broń palną oraz amunicję. Wobec 8 zatrzymanych sąd zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, a wobec 3, stojących najbliżej przewodzących tej zorganizowanej grupie przestępczej, sąd zdecydował się przychylić do wniosku prokuratury i zastosował trzymiesięczny tymczasowy areszt.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Jaworze. Sprawa ma charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Podejrzanym grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

W lutym 2025 r. zatrzymany został dowodzący tą zorganizowaną grupą przestępczą. Więcej infomacji w komunikacie: 25-latek powiązany ze środowiskiem pseudokibiców zatrzymany. Kryminalni z Jawora i Wrocławia uderzyli w nielegalny hazard i zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków.

