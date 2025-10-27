CBŚP zlikwidowało trzy laboratoria narkotykowe oraz narkotyki o czarnorynkowej wartości ponad 145 milionów złotych Data publikacji 27.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją silnie uzależniających substancji psychotropowych. W wyniku skoordynowanych działań na Podkarpaciu funkcjonariusze zlikwidowali trzy profesjonalne laboratoria narkotykowe i zabezpieczyli narkotyki o wartości ponad 145 milionów złotych.

Dzięki intensywnej pracy operacyjnej i ścisłej współpracy z Prokuraturą Okręgową w Zamościu, funkcjonariusze CBŚP doprowadzili do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, która na terenie województwa podkarpackiego prowadziła nielegalną produkcję narkotyków.

Podczas szeroko zakrojonej realizacji policjanci ujawnili trzy kompletne, profesjonalnie wyposażone laboratoria służące do wytwarzania substancji takich jak 3-CMC (klofedron), 4-CMC (klefedron) oraz α-PVP. Są to niezwykle niebezpieczne narkotyki, które działają silnie psychoaktywnie, powodując szybkie uzależnienie, wyniszczenie organizmu i poważne zaburzenia psychiczne. W ich składzie może znajdować się praktycznie wszystko – od toksycznych rozpuszczalników po substancje chemiczne o nieznanym pochodzeniu – co dodatkowo zwiększa ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia.

W wyniku przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 360 litrów płynnego klofedronu, 35 kilogramów skrystalizowanej formy tej substancji, 9000 litrów klefedronu oraz ponad 114 litrów α-PVP. Szacunkowa wartość zabezpieczonych narkotyków na czarnym rynku wynosi ponad 145 milionów złotych.

W związku z ujawnionym procederem policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 25 i 32 lat. Z ustaleń śledczych wynika, że pełnili oni funkcje tzw. chemików, odpowiedzialnych za bezpośrednią produkcję substancji psychoaktywnych. Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Zamościu usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt.

Śledztwo jest rozwojowe, a policjanci CBŚP – pod nadzorem prokuratury – nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Przypominamy

Narkotyki wytwarzane w nielegalnych laboratoriach to substancje o nieznanym składzie i nieprzewidywalnym działaniu. Często zawierają toksyczne związki chemiczne, które mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia narządów wewnętrznych, zaburzeń psychicznych, a nawet śmierci. Każde sięgnięcie po tego typu środki to gra z własnym zdrowiem i życiem.