Kolejny mocny sygnał w ochronie funkcjonariuszy Data publikacji 27.10.2025 Powrót Drukuj W zeszłym tygodniu, w czwartek przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej doszło do zawarcia ugody pomiędzy funkcjonariuszem Policji a mężczyzną, który w mediach społecznościowych opublikował jego wizerunek bez zgody, naruszając tym samym jego dobra osobiste.

Sprawa dotyczyła interwencji, podczas której policjant wykonywał czynności służbowe wobec mężczyzny. Pozwany, nagrywając przebieg interwencji, zdecydował się następnie upublicznić materiał zawierający wizerunek funkcjonariusza. Publikacja ta, jak postanowił sąd, stanowiła naruszenie dóbr osobistych policjanta.

W wyniku zawartej ugody mężczyzna został zobowiązany się do zapłaty 3000 złotych tytułem zadośćuczynienia na rzecz policjanta oraz 2000 złotych na rzecz Fundacji Wsparcia Pracowników Policji i ich Rodzin Blue Line Brotherhood. Niniejsza ugoda kończy postępowanie, jednak dla środowiska policyjnego stanowi kolejny ważny krok w kierunku dalszego umacniania ochrony funkcjonariuszy przed bezprawnym naruszaniem ich wizerunku i godności.

Policjanci, podobnie jak każdy obywatel, mają prawo do ochrony swoich dóbr osobistych, w tym wizerunku. Choć samo nagrywanie interwencji policyjnych nie jest zabronione, upublicznianie materiałów z rozpoznawalnym wizerunkiem funkcjonariusza może stanowić naruszenie prawa i skutkować odpowiedzialnością cywilną.

W dobie mediów społecznościowych łatwo jest sięgnąć po telefon i opublikować nagranie, ale znacznie trudniej cofnąć skutki nieprzemyślanej decyzji. Internet nie zapomina, a działania pod wpływem emocji mogą pociągnąć za sobą poważne konsekwencje prawne.

Niech ta sprawa będzie przestrogą dla osób, które próbują zakłócać interwencje policyjne, czy wykorzystywać wizerunek funkcjonariuszy w sposób lekceważący lub obraźliwy. Policjanci na co dzień wykonują trudną i odpowiedzialną służbę, a tym samym zasługują na poszanowanie, ochronę i wsparcie. Funkcjonariusze też mają swoje prawa.

Policjanta reprezentował prawnik, którego koszty zostały pokryte w całości przez Organizację Międzyzakładową NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Podbeskidzie.