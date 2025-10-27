Policjanci z Bolesławca odzyskali audi o wartości ponad 600 tys. zł, skradzione na terenie Niemiec Data publikacji 27.10.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Bolesławca odzyskali samochód osobowy marki Audi, który został skradziony w Niemczech. Jak wynika z akt sprawy do zdarzenia doszło jeszcze w czasie wakacji. Pojazd o wartości przekraczającej kwotę 600 tys. zł zlokalizowano dzięki współpracy bolesławieckich kryminalnych oraz funkcjonariuszy łódzkiego CBŚP.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego w Bolesławcu, we współpracy z policjantami z łódzkiego Centralnego Biura Śledczego Policji, odzyskali pojazd pochodzący z przestępstwa.

Z zebranych informacji wynika, że pod koniec września br. do jednego z bolesławieckich warsztatów samochodowych przywieziono pojazd marki Audi RS 6 w celu wykonania usługi. Policjanci ustalili, że samochód ten pochodzi z przestępstwa, a mężczyzna, który go zostawił, został zatrzymany na terenie Niemiec w związku z jego kradzieżą, która miała miejsce w okresie wakacyjnym.

Weryfikacja numeru identyfikacyjnego pojazdu w policyjnych systemach jednoznacznie potwierdziła, że został on utracony w wyniku przestępstwa.

Współpraca funkcjonariuszy z Bolesławca i CBŚP doprowadziła do odzyskania skradzionego mienia o wartości ponad 600 tysięcy złotych, a szybka wymiana informacji pozwoliła na potwierdzenie, że 44-letni mężczyzna, podejrzewany o kradzież został zatrzymany przez niemieckie organy ścigania.

( KWP we Wrocławiu / mw)