Skuteczne działania kłodzkich policjantów doprowadziły do zatrzymania sprawców rozbojów Intensywna praca policjantów doprowadziła do zatrzymania sprawców rozbojów, do których doszło na terenie Kłodzka. Jako pierwszy w ręce policjantów trafił 47-latek, który wszedł do jednego z kłodzkich sklepów i trzymając w ręku przedmiot przypominający broń palną zażądał wydania gotówki z kasy. Następnie kłodzcy kryminalni zatrzymali 43-latka, który pobił, po czym ukradł przedmioty wartościowe, w tym dokumenty należące do poszkodowanego mieszkańca powiatu kłodzkiego. Jako ostatni zatrzymani zostali sprawcy rozboju, którego ofiarami padli nastolatkowie. W toku czynności procesowych trzej sprawcy 18, 21 i 27 – latek usłyszeli zarzuty zagrożone karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Do pierwszego zdarzenia doszło w piątek 17 października br. kilka minut po godzinie 22. 00 na terenie Kłodzka. Jak wynika z akt sprawy do sklepu wszedł mężczyzna, który w celu uniemożliwienia jego identyfikacji miał założony kaptur na głowę. Na domiar złego napastnik w ręku trzymał przedmiot przypominający broń palną. W pewnym momencie wykorzystując moment kiedy w sklepie nie przebywał żaden klient, mężczyzna zażądał wydania z kasy gotówki. Całkowicie zdezorientowana i zdenerwowana kobieta wydała pieniądze w wysokości 970 zł.

Tuż po otrzymaniu zgłoszenia policjanci rozpoczęli intensywne działania zmierzające do ustalenia, a co ważniejsze zatrzymania sprawcy. W wyniku skutecznych działań do sprawy zatrzymany został 47-letni mieszkaniec powiat kłodzkiego. W toku prowadzonych czynności dowodowych mężczyzna usłyszał zarzut zagrożony karę nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu 47-latek trafił do aresztu na 3 miesiące.

Do kolejnego zdarzenia doszło w niedzielną noc 19 października br. również na terenie Kłodzka. Jak ustalili mundurowi agresywny napastnik poprzez bicie, kopanie doprowadził poszkodowanego 46-latka do stanu bezbronności, a następnie dokonał kradzieży telefonu komórkowego, dwóch kart bankomatowych oraz dowodu osobistego. Niestety w wyniku opisanego zdarzenia poszkodowany mężczyzna odniósł obrażenia dające podstawę do jego hospitalizacji.

Dość szybko trop doprowadził do 43-latka (mieszkaniec powiatu kłodzkiego), który jak ustalili mundurowi w przeszłości wchodził w konflikt z prawem, co potwierdziły odpowiednie adnotacje w policyjnych systemach. W chwili zatrzymania mężczyzna był całkowicie zdezorientowany i zaskoczony wizytą policjantów. W toku prowadzonych czynności mundurowi odzyskali wszystkie skradzione przedmioty, które skrzętnie zostały ukryte przez sprawcę. Jednak całe starania na marne, gdyż sprawca nie oszukał swojego przeznaczenia i ostatecznie trafił do policyjnej celi.

Zebrany do sprawy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 43-latkowi stosownych zarzutów. W dniu 21 października br. sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec sprawcy izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W tym przypadku z całą pewnością podejrzany za swój czyn odpowie w warunkach recydywy wielokrotnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku ponownego popełnienia przestępstwa o podobnym charakterze, kara może zostać odpowiednio zwiększona.

Do ostatniego zdarzenia doszło w miniony poniedziałek 20 października br. około godziny 14. 00 na terenie kłodzkiego OSiR-u, kiedy to 15, 17 oraz 18 latek zostali zaatakowani przez 3 napastników. Jak wynika z akt sprawy agresywni napastnicy zaatakowali najmłodszego 15-latka, którego poprzez bicie i kopanie doprowadzili do stanu bezbronności, a następnie dokonali kradzieży kurtki, plecaka z zawartością oraz klucze do mieszkania. Kiedy nastolatkowie stanęli w obronie swojego młodszego kolegi napastnicy postanowili zmienić obiekt swojej agresji. Ich „celem” stał się początkowo 17-latek, któremu w trakcie bicia i kopania wydali polecenie przekazania wszystkich wartościowych rzeczy. Jednak po chwili poszkodowanemu nastolatkowi udało się uciec. W tym momencie napastnicy zaatakowali 18-latka, którego również pobili, a następnie ukradli plecak wraz z zawartością.

Tuż po otrzymaniu zgłoszenia mundurowi przystąpili do ustalenia sprawców tego czynu. Intensywna praca mundurowych doprowadziła do zatrzymania, już dzień później wszystkich sprawców, którymi okazali się mieszkańcy powiatu kłodzkiego w wieku 18, 21 i 27-latek.

Co ważniejsze w toku prowadzonych czynności policjanci odzyskali część skradzionego mienia. Wszyscy zatrzymani do sprawy sprawcy zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty zagrożone karą do 12 lat pozbawienia wolności.

