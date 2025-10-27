Wykorzystanie DNA w identyfikacji i zwalczaniu przestępczości transgranicznej Data publikacji 27.10.2025 Powrót Drukuj 23 października br. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Emerging Trends in Forensic DNA in Poland and Europe – Military and Border Applications”, poświęcona najnowszym trendom w wykorzystaniu badań DNA w kryminalistyce oraz w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, ochrony granic i wojska.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez GTH DNA oraz EuxForDNA (European Forensic DNA Collaboration), we współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

Podczas spotkania omówiono szereg zagadnień dotyczących rozwoju badań DNA i ich zastosowania w praktyce kryminalistycznej.

Wśród wystąpień znalazły się m.in .:

„The National DNA Database System of Poland” - Jakub Mondzelewski, Koordynator Bazy Danych DNA w CLKP, przedstawił funkcjonowanie krajowego systemu gromadzenia i analizy danych DNA oraz jego znaczenie w identyfikacji sprawców przestępstw i osób zaginionych,

- Jakub Mondzelewski, Koordynator Bazy Danych DNA w CLKP, przedstawił funkcjonowanie krajowego systemu gromadzenia i analizy danych DNA oraz jego znaczenie w identyfikacji sprawców przestępstw i osób zaginionych, „Polish Genetic Database of Victims of Totalitarianism - Challenges” - dr Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie omówił aktualne prace nad identyfikacją ofiar systemów totalitarnych i współpracę międzynarodową w tym zakresie,

- dr Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie omówił aktualne prace nad identyfikacją ofiar systemów totalitarnych i współpracę międzynarodową w tym zakresie, „ Identifying Unknown Persons and Building Capacity in Africa” Bruce Budowle, emerytowany ekspert FBI i profesor Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu w Teksasie, zaprezentował międzynarodowe działania na rzecz rozwoju metodologii badań DNA w krajach afrykańskich, zwłaszcza w kontekście identyfikacji ofiar katastrof i konfliktów zbrojnych.

Po części merytorycznej uczestnicy kontynuowali dyskusję, dzieląc się doświadczeniami i omawiając perspektywy dalszej współpracy w zakresie badań DNA w Polsce, Europie i na świecie.

Konferencja stanowiła ważne forum wymiany wiedzy między przedstawicielami organów ścigania, środowisk naukowych oraz ekspertów międzynarodowych. Podkreślono kluczowe znaczenie nowoczesnych technologii genetycznych w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali m.in. zastępca dyrektora CLKP mł. insp. Kamil Starzomczyk, który przywitał zgromadzonych gości.

CLKP reprezentowali również naczelnik Wydziału Badań Genetycznych CLKP kom . Bożena Wysocka, pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. zarządzania jakością mł. insp. Elżbieta Marciniak, podinsp. Magdalena Jabłońska - Milczarek ekspert w Wydziale Bezpieczeństwa Informacji i Nadzoru CLKP oraz Agnieszka Łukomska główny specjalista Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Nadzoru CLKP.