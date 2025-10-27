Wykorzystanie DNA w identyfikacji i zwalczaniu przestępczości transgranicznej
23 października br. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Emerging Trends in Forensic DNA in Poland and Europe – Military and Border Applications”, poświęcona najnowszym trendom w wykorzystaniu badań DNA w kryminalistyce oraz w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, ochrony granic i wojska.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez GTH DNA oraz EuxForDNA (European Forensic DNA Collaboration), we współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.
Podczas spotkania omówiono szereg zagadnień dotyczących rozwoju badań DNA i ich zastosowania w praktyce kryminalistycznej.
Wśród wystąpień znalazły się m.in.:
- „The National DNA Database System of Poland” - Jakub Mondzelewski, Koordynator Bazy Danych DNA w CLKP, przedstawił funkcjonowanie krajowego systemu gromadzenia i analizy danych DNA oraz jego znaczenie w identyfikacji sprawców przestępstw i osób zaginionych,
- „Polish Genetic Database of Victims of Totalitarianism - Challenges” - dr Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie omówił aktualne prace nad identyfikacją ofiar systemów totalitarnych i współpracę międzynarodową w tym zakresie,
- „Identifying Unknown Persons and Building Capacity in Africa” Bruce Budowle, emerytowany ekspert FBI i profesor Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu w Teksasie, zaprezentował międzynarodowe działania na rzecz rozwoju metodologii badań DNA w krajach afrykańskich, zwłaszcza w kontekście identyfikacji ofiar katastrof i konfliktów zbrojnych.
Po części merytorycznej uczestnicy kontynuowali dyskusję, dzieląc się doświadczeniami i omawiając perspektywy dalszej współpracy w zakresie badań DNA w Polsce, Europie i na świecie.
Konferencja stanowiła ważne forum wymiany wiedzy między przedstawicielami organów ścigania, środowisk naukowych oraz ekspertów międzynarodowych. Podkreślono kluczowe znaczenie nowoczesnych technologii genetycznych w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego.
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali m.in. zastępca dyrektora CLKP mł. insp. Kamil Starzomczyk, który przywitał zgromadzonych gości.
CLKP reprezentowali również naczelnik Wydziału Badań Genetycznych CLKP kom. Bożena Wysocka, pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. zarządzania jakością mł. insp. Elżbieta Marciniak, podinsp. Magdalena Jabłońska - Milczarek ekspert w Wydziale Bezpieczeństwa Informacji i Nadzoru CLKP oraz Agnieszka Łukomska główny specjalista Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Nadzoru CLKP.
