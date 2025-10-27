15 osób zatrzymanych za oszustwa "na pracownika banku" oraz pranie pieniędzy Data publikacji 27.10.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 15 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie za pomocą fałszywego biura obsługi telefonicznej „callcenter” podszywali się pod pracowników banków oraz prali pieniądze, w tym za pośrednictwem kryptowalut. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Postępowanie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej działającej od co najmniej połowy 2024 roku. Schemat oszustwa polegał na kontakcie telefonicznym z pokrzywdzonymi oraz skłonieniu osób do przelewu pieniędzy. W trakcie połączenia oszuści informowali nieświadomych użytkowników o przestępczych działaniach na ich koncie bankowym i za pomocą socjotechniki przekonywali, że by uchronić zgromadzone środki należy wykonać przelew pod wskazane „techniczne” rachunki bankowe. Zysk z przestępstwa był legalizowany poprzez transakcje na konta tzw. słupów, a także lokowane w kryptowaluty za pomocą wpłat w bitomatach.

Rekrutacja członków odbywała się poprzez publikację w mediach społecznościowych fałszywych ofert pracy. Wyżej wymienieni brali udział w spotkaniach oraz rozliczali środki z innymi uczestnikami procederu co miało na celu maskowanie przestępczego charakteru działalności. Dlatego apelujemy by dokładnie weryfikować znalezione w internecie ogłoszenia o pracę, aby nie stać się tzw. „mułem finansowym”. Więcej informacji na ten temat w komunikacie: Kim są muły finansowe i dlaczego nie chcesz stać się jednym z nich?

Ponadto funkcjonariusze ustalili, że zatrzymani mają związek z oszustwami na popularnych portalach sprzedażowych, wykorzystując fałszywe linki do płatności internetowej.

W wyniku przeprowadzonych dotychczas działań, na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego zatrzymano łącznie 15 osób. Wobec 6 z wymienionych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy i przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia oszustw. Do chwili obecnej zabezpieczono mienie w wysokości kilkunastu tysięcy złotych, a postępowanie ma charakter rozwojowy.