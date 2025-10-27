37-latek usłyszał 31 zarzutów za oszustwa i próbę przekupstwa. Trafił na 3 miesiące do aresztu Data publikacji 27.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali 37-letniego mężczyznę podejrzanego o szereg przestępstw gospodarczych i kryminalnych. Sąd zdecydował o jego trzymiesięcznym areszcie tymczasowym.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali 37-letniego mężczyznę podejrzanego o liczne przestępstwa o charakterze gospodarczym i kryminalnym. Śledczy przedstawili mu łącznie 31 zarzutów, w tym usiłowania udzielenia korzyści majątkowej, oszustw oraz ich usiłowań, a także gróźb karalnych.

Jak ustalili funkcjonariusze, jeden z zarzutów dotyczy próby przekupienia kuriera współpracującego z jedną z firm sieci komórkowej. Mężczyzna, chcąc uniknąć weryfikacji tożsamości przy odbiorze przesyłki z umową ratalną, położył banknot 100 zł na pace samochodu dostawczego, prosząc, aby kurier „nie robił problemów z formalnościami”.

Z ustaleń policjantów wynika, że podejrzany wielokrotnie dopuszczał się podobnych czynów - oszustw i ich usiłowań, na szkodę różnych firm telekomunikacyjnych i finansowych. Łączna wartość wyrządzonej szkody przekracza 36 tysięcy złotych.

Mężczyzna został zatrzymany, przesłuchany i usłyszał 31 zarzutów. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Sprawa ma charakter rozwojowy – śledczy nie wykluczają kolejnych zarzutów oraz ujawnienia kolejnych pokrzywdzonych.

Apelujemy do osób, które mogły paść ofiarą podobnych oszustw o kontakt z najbliższą jednostką Policji lub pod numerem 112.