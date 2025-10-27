Szczęśliwy finał poszukiwań seniorki Data publikacji 27.10.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej i sprawnej reakcji policjanci z poleskiego komisariatu odnaleźli schorowaną seniorkę, której zaginięcie zgłosił zatroskany mąż. Kobieta ze względu na swój stan zdrowia mogła mieć problemy z trafieniem do miejsca zamieszkania, więc istotna była każda chwila.

Sytuacja ta miała miejsce 24 października 2025 roku. Tuż przed godziną 23:00 do IV Komisariatu Policji łódzkiej komendy zgłosił się mężczyzna, który oświadczył, że od kilku godzin szuka swojej żony. Około godziny 19:00 przyszli razem do jednej z aptek na ulicy Piotrkowskiej, ale kobieta nie wchodziła do środka. Kiedy zgłaszający wyszedł na zewnątrz i nie zauważył 69-latki natychmiast zaczął jej szukać. Kiedy samodzielne poszukiwania nie przyniosły efektu mężczyzna zgłosił się na poleski komisariat. Kobieta ze względu na swój stan zdrowia mogła mieć problemy z trafieniem do miejsca zamieszkania, więc istotna była każda chwila.

Policjanci niezwłocznie przystąpili do działania. Dokonywali ustaleń w szpitalach, kontaktowali się z łódzkim MPK oraz korporacjami zajmującymi się przewozem osób i przeglądali miejski monitoring. Stróże prawa rozpoczęli też sprawdzanie pobliskich ulic. W pewnym momencie kryminalni zaangażowani w poszukiwania, na skrzyżowaniu ulic Zamenhofa i Gdańskiej, zauważyli kobietę, która szła środkiem ulicy. Jak się okazało była to szukana przez nich seniorka. Została ona przebadana przez Zespół Ratownictwa Medycznego, a następnie przewieziona do domu i przekazana pod opiekę zatroskanego męża.

Pamiętajmy!

Nie bądźmy obojętni. Nasza empatyczna i czujna postawa oraz zwyczajne zainteresowanie się losem drugiego człowieka może uratować komuś życie i zdrowie. Gdy widzimy osobę ubraną w sposób niedostosowany do warunków pogodowych lub widocznie zagubioną, zdezorientowaną, idącą ulicami miasta, nie wahajmy się podejść i zapytać, czy nie potrzebuje pomocy, a w razie konieczności zawiadommy o tym właściwe służby.

Wystarczy tylko jeden telefon pod numer alarmowy 112, aby uratować czyjeś życie.