Tymczasowy areszt dla agresora Data publikacji 27.10.2025 Powrót Drukuj Blaszkowscy policjanci zatrzymali 30-letniego mężczyznę, który wtargnął do jednej z placówek oświatowych. Agresor znieważył i naruszył nietykalność cielesną pracownika szkoły i groził mu pozbawieniem życia. Podejrzany usłyszał cztery prokuratorskie zarzuty. Decyzją sądu, po uwzględnieniu wniosku Prokuratora Rejonowego w Sieradzu, 30-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

23 października 2025 roku w godzinach przedpołudniowych policjanci z Komisariatu w Błaszkach zostali skierowani na interwencję do jednej ze szkól w powiecie sieradzkim. Jak wynikało ze zgłoszenia, na teren placówki wtargnął mężczyzna, który zachowywał się agresywnie. Mundurowi szybko pojechali na miejsce. Ustalili, że jeden z pracowników szkoły zauważył nieznanego mężczyznę. Polecił mu natychmiastowe opuszczenie terenu placówki. Mężczyzna jednak nie reagował i zachowywał się agresywnie. Znieważył i uderzył interweniującego pracownika, a także kierował wobec niego groźby pozbawienia życia. Napastnik został przez niego obezwładniony i przekazany policjantom.

Mundurowi ustalili, że był to 30-letni mieszkaniec powiatu złotoryjskiego. Sprawdzenie w policyjnych bazach wskazało, że wcześniej mężczyzna wchodził w konflikt z prawem. Pracownik szkoły nie odniósł obrażeń. Nie została poszkodowana równiez żadna z osób przebywające na terenie szkoły. Agresor został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. 30-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty naruszenia miru domowego, znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w czasie wykonywania obowiązków służbowych oraz kierowania gróźb karalnych. Na podstawie zebranego materiału dowodowego Prokurator Rejonowy w Sieradzu wstąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. Sąd przychyli się do prokuratorskiego wniosku i najbliższe 3 miesiące 30-latek spędzi za kratkami. Za przestępstwa, ktorych sie dopuścił grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.