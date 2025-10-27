Szczęśliwy finał poszukiwań 62-latka Data publikacji 27.10.2025 Powrót Drukuj Szczęśliwie zakończyły się wczorajsze poszukiwania 62-latka, który zgubił się w lesie. Hajnowianin wybrał się na grzyby i zabłądził. Przez ponad 10 godzin teren lasu przeczesywali policjanci, strażacy i strażnicy graniczni. Mężczyzna był wyziębiony i zmęczony. Na szczęście pomoc przyszła w porę i 62-latek bezpieczne wrócił do domu.

Dyżurny z hajnowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zaginięciu w lesie 62-letniego grzybiarza. Policjanci, mając numer telefonu do zgłaszającego natychmiast nawiązali z nim kontakt. Zdenerwowany mężczyzna poinformował, że wszedł do lasu w miejscowości Sacharewo i całkowicie stracił orientację. Mundurowi, uspokajając 62-latka poprosili, aby ten opisał co widzi dookoła. Zagubiony grzybiarz poinformował, że przeszedł około 3 kilometry i znajduje się na bagnistym terenie. Dodał, że na pewno jest niedaleko torów kolejowych, ponieważ słyszał dźwięk jadącego pociągu.

Policjanci przez kilka godzin sprawdzali okoliczny las oraz drogi dojazdowe. W trakcie dołączyli do nich hajnowscy strażacy oraz druhowie ochotnicy z Orzeszkowa i Mochnatego. Do działań przystąpili również strażnicy graniczni, którzy w trakcie poszukiwań wykorzystali dron. Po ponad 10 godzinach poszukiwań udało się odnaleźć 62-latka. Poinformował on telefonicznie policjantów, że widzi latającego nad nim drona. Hajnowianin znajdował się na mokradłach. Był wychłodzony i zmęczony. Na miejsce została wezwana załoga karetki pogotowia, która stwierdziła, że mężczyzna nie wymaga hospitalizacji. 62-latek cały i zdrowy trafił do domu.

Policjanci apelują o rozwagę i rozsądek w trakcie pobytu w lesie.

Wybierając się na grzyby należy pamiętać o kilku zasadach:

Przed wyjściem należy poinformować bliskich o wyprawie do lasu oraz wskazać im okolicę, w której będziemy przebywać.

Określić, kiedy zamierzamy wrócić.

Do lasu najlepiej wybierać się w kilka osób, w przypadku, gdy jedna z nich się zgubi w lesie należy o tym fakcie powiadomić najbliższą jednostkę Policji, by rozpocząć akcję poszukiwawczą jak najszybciej.

Należy zabrać ze sobą do lasu telefon komórkowy z naładowaną baterią.

Kontrolujmy i zapamiętujmy punkty odniesienia, tak aby bez problemu znaleźć drogę powrotną do miejsca, z którego wyruszyliśmy.

Nie wybierajmy się do lasu po zmierzchu oraz podczas złej pogody.

( KWP w Białymstoku / kp)

Film przedstawia policjantów idących przez las podczas poszukiwań zaginionego.