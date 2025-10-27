Podawali się za policjantów – trafili do aresztu Data publikacji 27.10.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Szczecin Niebuszewo zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o rozbój, do którego doszło w jednym z mieszkań na terenie miasta. Obaj decyzją sądu trafili do aresztu na trzy miesiące.

Dwaj mężczyźni podający się za funkcjonariuszy weszli do jednego z mieszkań, gdzie używając siły przeszukali pomieszczenia i zabrali ponad 1500 zł oraz telefony komórkowe. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Niebuszewa. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu i ustalili pojazd, którym mogli poruszać się sprawcy.

Dwa dni po zdarzeniu policjanci zatrzymali pierwszego z napastników – 32-latka, który przyznał się do udziału w rozboju. W wyniku dalszych działań mundurowi ustalili i zatrzymali drugiego sprawcę, 40-letniego mężczyznę, którego ujęto w centrum miasta.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie obu zatrzymanym zarzutu rozboju. Decyzją sądu trafili do aresztu na okres trzech miesięcy.

Z tym zdarzeniem powiązany jest również 33-latek, który nie brał bezpośredniego udziału w rozboju, jednak przy zatrzymaniu miał przy sobie narkotyki. Usłyszał zarzut i został objęty policyjnym dozorem.

Przypominamy, że funkcjonariusze zawsze legitymują się imienną legitymacją służbową i identyfikatorem. W razie wątpliwości co do tożsamości osoby podającej się za policjanta – należy niezwłocznie powiadomić dyżurnego najbliższej jednostki.