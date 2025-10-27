Podziękowania dla policjantów z Kościerzyny od mężczyzny, którego zatrzymanie odmieniło życie. Data publikacji 27.10.2025 Powrót Drukuj W miejscowości Dębogóry policjanci z kościerskiej drogówki zatrzymali 40-letniego kierowcę, który prowadził samochód pod wpływem narkotyków. Choć wtedy groziły mu poważne konsekwencje, dziś sam dziękuje funkcjonariuszom – jak mówi, ich interwencja uratowała mu życie i skłoniła do podjęcia terapii.

W poniedziałek, 20 stycznia 2025 roku, około godziny 15:00, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zatrzymali do kontroli samochód marki Renault w miejscowości Dębogóry. Podczas sprawdzania okazało się, że 40-letni kierujący był pod wpływem narkotyków. Od mężczyzny pobrano krew do badań, a funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy. W niedługim czasie przedstawiono mu zarzuty prowadzenia samochodu pod wpływem środków odurzających, za co grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Jak się później okazało, to właśnie to zatrzymanie stało się punktem zwrotnym w życiu mężczyzny.

Do Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie wpłynęły bowiem podziękowania od kierowcy, który – jak sam przyznał – dzięki interwencji policjantów zrozumiał, że musi zmienić swoje życie.

W przesłanym do komendy liście pan Łukasz napisał, że przez wiele lat był uzależniony od amfetaminy, którą próbował regulować swoje emocje. Po zatrzymaniu przez patrol drogówki z Kościerzyny postanowił rozpocząć leczenie i zgłosił się do Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku, gdzie kontynuuje terapię.

„Byłem uzależniony od amfetaminy, w ten sposób próbowałem regulować swoje emocje. Po zatrzymaniu zrozumiałem, że nie mogę dłużej tak żyć. Podjąłem terapię i dziś cieszę się trzeźwością. Z całego serca dziękuję funkcjonariuszom za profesjonalizm, empatię i wzorowe wykonanie swoich obowiązków” – napisał pan Łukasz w wiadomości do Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie.

Autor listu podkreślił, że postawa policjantów – ich opanowanie, zdecydowanie i ludzkie podejście – była dla niego impulsem do zmiany i rozpoczęcia terapii, która pozwoliła mu odzyskać równowagę i nową jakość życia.

Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie przekazał funkcjonariuszom słowa uznania i podziękowania za wzorową postawę podczas interwencji.

– Każde takie słowo wdzięczności to dowód, że nasza służba ma głęboki sens. Działamy po to, by chronić życie i zdrowie ludzi, a jeśli przy okazji możemy pomóc komuś wrócić na właściwą drogę – to dla nas największa nagroda – powiedział Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie.

Policja przypomina, że pijany lub będący pod wpływem narkotyków kierowca stanowi śmiertelne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Dzięki czujności i profesjonalizmowi policjantów z Kościerzyny tym razem nie doszło do tragedii – a dla jednego człowieka zatrzymanie okazało się początkiem nowego, trzeźwego życia.