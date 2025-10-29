Operacja Varso Tower – Warszawa pod ochroną HECTORA Data publikacji 29.10.2025 Powrót Drukuj Varso Tower – najwyższy budynek Unii Europejskiej w samym sercu Warszawy – stał się areną wyjątkowych ćwiczeń kontrterrorystycznych zorganizowanych w ramach międzynarodowego projektu HECTOR poświęconego ochronie obiektów turystycznych przed zagrożeniami terrorystycznymi. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, podczas którego funkcjonariusze z CPKP „BOA” i policyjni lotnicy szkolili się w tak wymagającej, wysokiej przestrzeni miejskiej, gdzie każda decyzja ma znaczenie, a skutki ewentualnego ataku mogą dotknąć dużego obszaru wokół niego. Obserwatorzy ćwiczeń zgodnie stwierdzili, że biorący udział w ćwiczeniu funkcjonariusze należą do europejskiej czołówki w zakresie reagowania na zagrożenia CBRNE.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Ćwiczenia w Varso Tower – jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków Europy – były częścią projektu HECTOR (finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego), realizowanego przez partnerów z 5 krajów europejskich – Grecji (lider projektu), Polski, Cypru, Francji i Bułgarii. Ich celem było przetestowanie skutecznych metod ochrony obiektów turystycznych przed zagrożeniami terrorystycznymi, w tym tymi o charakterze CBRNE – chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym.

Warszawska edycja projektu miała szczególny wymiar. Po raz pierwszy w Polsce, a równocześnie bardzo rzadko na świecie, kontrterroryści mieli okazję przećwiczyć procedury w tak wysokim budynku. Wszystko zostało zaplanowane i przeprowadzone z najwyższą starannością. Szczególną uwagę poświęcono organizacji, koordynacji i przepływowi informacji między uczestnikami ćwiczeń. Wspólnym priorytetem dla wszystkich było zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynku, w którym na co dzień przebywają tysiące osób – zarówno pracowników, jak i turystów.

– Ćwiczenia w ramach projektu HECTOR miały dla nas ogromne znaczenie – pozwoliły w praktyce przetestować procedury bezpieczeństwa w jednym z najbardziej wymagających obiektów w Polsce. Varso Tower to miejsce symboliczne, a jednocześnie pełne życia – każdego dnia odwiedzają nas tysiące osób. Współpraca z wyspecjalizowanymi służbami pozwoliła nam zdobyć doświadczenie, które umożliwi jeszcze skuteczniej chronić użytkowników budynku i reagować na potencjalne zagrożenia – mówi Michał Nyc, Senior Property Manager Varso Tower.

Precyzyjnie i bezpiecznie – kontrterroryści w akcji

Scenariusz ćwiczeń został stworzony w taki sposób, aby jak najwierniej odzwierciedlać rzeczywiste warunki działań bojowych w przestrzeni miejskiej. Uczestnicy mierzyli się z sytuacją potencjalnego ataku o charakterze CBRNE, w której konieczne było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, prowadzenie negocjacji z terrorystami oraz ewakuacja zakładników i osób zagrożonych.

Działania odbywały się równolegle na parterze, 46. i 53. piętrze Varso Tower. W ćwiczeniach uczestniczyli kontrterroryści z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z: Białegostoku, Olsztyna, Radomia, Krakowa i Rzeszowa. Zespoły bojowe współpracowały ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej, którzy odpowiadali za procedury dekontaminacji oraz z zespołami bojowymi, które znajdowały się w gotowości na terenie nieczynnego stadionu lekkoatletycznego klubu Skra Warszawa.

Do działań włączeni zostali też policyjni negocjatorzy. To oni odpowiadali za utrzymanie kontaktu z napastnikami, ocenę ich zamiarów i próbę doprowadzenia do rozwiązania sytuacji bez użycia siły. Każde ich słowo miało znaczenie. To właśnie negocjacje często decydują o tempie i kierunku dalszych działań operacyjnych.

Wspólny cel

Podczas ćwiczeń ważną rolę odgrywał sztab operacji, w skład którego wchodzili policjanci z Głównego Sztabu Policji KGP , CPKP „BOA” oraz Komendy Stołecznej Policji. W czasie rzeczywistym analizowali oni napływające informacje, oceniali ryzyko i decydowali o dalszej taktyce.

– Takie ćwiczenia jak te, pozwalają doskonalić współdziałanie pomiędzy jednostkami Policji, służbami ratowniczymi i podmiotami cywilnymi. Każdy szczegół – począwszy od sposobu wymiany informacji po reakcję na zmieniającą się w sposób dynamiczny sytuację – może mieć kluczowe znaczenie w realnym działaniu. Ćwiczenia w przestrzeni miejskiej, szczególnie w tak wysokim obiekcie, są jednym z najbardziej wymagających zadań, jakie można przeprowadzić. To, co dziś ćwiczymy, jutro może uratować ludzkie zdrowie, a nawet życie – mówi insp. Łukasz Pikuła, Dowódca CPKP „BOA” i dodaje: – Ćwiczenia te stanowią też ważny etap w doskonaleniu krajowego systemu reagowania kryzysowego. Pokazały, że skuteczne działania w przestrzeni miejskiej wymagają nie tylko profesjonalizmu, ale także również otwartości na nowe rozwiązania. Projekt HECTOR wpisuje się w długofalową strategię Policji, której celem jest budowanie nowoczesnych struktur bezpieczeństwa – gotowych na każde wyzwanie.

Nowoczesny sprzęt w HECTORZE

Zanim policyjni kontrterroryści wkroczyli do środka Varso Tower, przestrzeń wewnątrz budynku została sprawdzona przy użyciu drona bojowego (zakupionego w ramach projektu HECTOR), który umożliwia rozpoznanie pomieszczeń bez narażania życia funkcjonariuszy. Na miejscu użyto również robota pirotechnicznego oraz dwa specjalistyczne pojazdy: TUR – specjalistyczny pojazd opancerzony, który wykorzystywany jest podczas prowadzenia działań, np. w miejscu zagrożonym wybuchem czy skażeniem oraz ZEUS-2. Ten ostatni to mobilne laboratorium do przeprowadzenia analizy i likwidacji skażeń na miejscu zdarzenia CBRNE. Pozwala on m.in. na szybką identyfikację zagrożenia oraz przeciwdziałanie jego skutkom, jak również stanowi wsparcie w zakresie dekontaminacji osób.

Wsparcie z powietrza zapewniły z kolei trzy policyjne śmigłowce – dwa S-70i Black Hawk i Bell 407-GXi. Wszystkie trzy maszyny zostały po raz pierwszy w historii ćwiczeń kontrterrorystycznych w Polsce jednocześnie poderwane do lotu, by wspierać działania grup bojowych i prowadzić rozpoznanie z powietrza. Był to jeden z najbardziej wymagających elementów ćwiczeń.

– Działania lotnicze w rejonie tak wysokich obiektów, jak Varso Tower, wymagały od załóg śmigłowców wyjątkowej precyzji i pełnej synchronizacji ze sztabem operacji. Musieliśmy brać pod uwagę takie czynniki, jak: podstawę chmur, prędkość i kierunek wiatru, ograniczenia wynikające z działania w rejonie kontrolowanym warszawskiego lotniska na Okęciu czy ograniczoną przestrzeń manewrową wokół budynku – elementy, które potrafią diametralnie zmienić dynamikę lotu. W takich warunkach nie ma miejsca na improwizację – każde działanie musi być przemyślane i skoordynowane co do sekundy – mówi insp. pil. Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP i dodaje: – Ćwiczenia pozwoliły nam w praktyce sprawdzić procedury, komunikację oraz zdolność adaptacji naszych załóg do wymagających warunków. To doświadczenie wprost przekłada się na podniesienie bezpieczeństwa lotów policyjnych w środowisku miejskim, zwłaszcza tam, gdzie wysokość budynków ogranicza możliwości ewakuacji tradycyjnymi metodami.

Ryjek, Bimber, Drake i Hunter

Podczas ćwiczeń nie mogło zabraknąć również psów bojowych, które bardzo często uczestniczą w działaniach kontrterrorystycznych. Tym razem w ćwiczeniach wzięły udział cztery: Ryjek z CPKP „BOA”, Bimber z SPKP w Białymstoku, Drake z SPKP w Krakowie oraz Hunter z SPKP w Radomiu. Trzy ostanie, wraz ze swoimi przewodnikami, zostały przygotowane do transportu śmigłowcami. Ryjek uczestniczył w działaniach podejmowanych w budynku.

Wszystkie zwierzęta pełniące służbę w jednostkach kontrterrorystycznych są nie tylko doskonale wyszkolone m.in. w obezwładnianiu, ale także przyzwyczajone do pracy w ekstremalnych warunkach takich jak: hałas, ciasne przestrzenie czy duże wysokości. Zwierzęta te, dzięki wyczulonym zmysłom i szybkości reakcji, są niezastąpionym wsparciem w sytuacjach, w których liczy się czas i precyzja działania.

Europejska współpraca dla wspólnego bezpieczeństwa

Podczas ćwiczeń sprawdzono cały łańcuch reagowania – od przyjęcia zgłoszenia, przez powiadamianie kolejnych służb i skoordynowanie działań, aż po ochronę osób i minimalizację ryzyka dla ludności oraz ratowników.

– Ćwiczenia w Varso Tower pokazały, jak ważna jest współpraca między służbami a zarządcami obiektów turystycznych. Dzięki doskonaleniu wspólnych procedur możliwe jest skuteczne reagowanie na sytuacje, które – choć hipotetyczne – mogą wydarzyć się naprawdę. Projekt HECTOR szczególny nacisk kładzie na reagowanie w przypadku zagrożeń CBRNE, gdzie kluczowa jest szybkość, z jaką identyfikuje się daną substancję oraz izolacja zagrożonego obszaru – mówi insp. Adam Szeliński, Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP, kierownik ćwiczeń i dodaje: – Obserwatorzy podkreślali bardzo wysoki poziom przygotowania policjantów i doskonałą współpracę pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi służbami. Zwracali również uwagę na realistyczne warunki ćwiczeń, które pozwalały na sprawdzenie taktyki działań, jak i skuteczną koordynację komunikacji pomiędzy zespołami.

Podobne ćwiczenia, w doskonale znanych turystom miejscach, odbędą się w najbliższych tygodniach w Grecji, Francji i na Cyprze.

– Ćwiczenia przeprowadzone w Warszawie pokazują, że bezpieczeństwo Europy buduje się wspólnie – poprzez współpracę i wymianę doświadczeń. Polska Policja jest w tym procesie bardzo aktywnym i cenionym partnerem – podkreśla lider projektu HECTOR z greckiej Policji, Apostolos A. Skrekas i dodaje: – Ćwiczenia w Varso Tower są doskonałym przykładem tego, jak europejskie służby mogą uczyć się od siebie nawzajem i jeszcze skuteczniej reagować na zagrożenia, w tym także te o charakterze CBRNE.

Wymiar edukacyjny projektu HECTOR jest równie ważny, jak działania warsztatowe. W ramach inicjatywy planowane jest m.in. prowadzenie szkoleń oraz stworzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, np. aplikacji safEU.

– Projekt HECTOR to wyjątkowe przedsięwzięcie w skali całej Europy – mówi insp. Katarzyna Nowak, Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji. – Pokazuje, nie tylko jak działać w przypadku zagrożenia terrorystycznego, ale także jak ważna jest edukacja społeczeństwa i komunikacja o zagrożeniach, które – choć wydają się odległe – mogą dotyczyć każdego. Ochrona miejsc turystycznych to wspólna odpowiedzialność – nie tylko służb, ale także sektora prywatnego i społeczeństwa. Bo nawet najlepiej wyszkolone służby potrzebują partnerstwa z obywatelami i zarządcami obiektów o charakterze turystycznym – ich czujności, odpowiedzialności i wiedzy, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Dlatego tak ważne jest organizowanie tego rodzaju ćwiczeń kontrterrorystycznych i prowadzenie działań edukacyjnych, które pozwalają lepiej rozumieć ryzyko i skutecznie na nie reagować.

Realizacja ćwiczeń nie byłaby możliwa bez wsparcia: HB Reavis i administracji Varso Tower, Highline Warsaw, PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa oraz Państwowej Straży Pożarnej oraz firmy Kossecki Tax Planning. Dziękujemy za współpracę.