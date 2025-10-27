Policjanci pomogli w transporcie serca Data publikacji 27.10.2025 Powrót Drukuj Dzięki błyskawicznej reakcji i wzorowej współpracy służb, policjanci z Ostródy pomogli w dostarczeniu serca przeznaczonego do przeszczepu. Gdy karetka transportująca organ uległa awarii, funkcjonariusze niezwłocznie przejęli pojemnik z sercem i wraz z załogą pogotowia ruszyli w dalszą drogę. Dzięki ich zaangażowaniu serce dotarło na czas, operacja zakończyła się sukcesem, a pacjent jest obecnie pod opieką lekarzy.

W niedzielę (26.10.2025 r.) około godziny 9:00, oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie otrzymał zgłoszenie o awarii karetki pogotowia, do której doszło na S7 na wysokości Ostródy. Pojazdem medycznym z Olsztyna do Gdańska transportowano serce przeznaczone do przeszczepu.

Zdając sobie sprawę z ogromnej wagi sytuacji, policjanci ostródzkiej drogówki natychmiast udali się we wskazane miejsce. Po przejęciu pojemnika transportowego z organem funkcjonariusze zapewnili jego szybki i bezpieczny przewóz do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W policyjnym radiowozie przetransportowana została również załoga karetki, która uczestniczyła w przewozie organu.

Dzięki błyskawicznej reakcji i doskonałej współpracy służb – policjantów, lekarzy, ratowników medycznych oraz personelu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku udało się dotrzymać krytycznego czasu niezbędnego do przeprowadzenia przeszczepu. Operacja zakończyła się powodzeniem, a pacjent jest obecnie pod opieką lekarzy.

Czasami to sekundy decydują o wszystkim. Tego dnia liczył się każdy kilometr, gest i każda decyzja. Dzięki wspólnemu wysiłkowi dziś jedno serce znowu bije.

(KWP w Olsztynie / kp)