Data publikacji 27.10.2025

Znęcała się nad zwierzętami - trafiła do więzienia

Namysłowscy kryminalni ustalili miejsce pobytu kobiety, która przez wiele miesięcy ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości. 31-latka została skazana na rok więzienia za znęcanie się nad zwierzętami - w jej mieszkaniu śledczy znaleźli martwe i zagłodzone zwierzęta. Wcześniej kobieta związana była z jedną z przychodni weterynaryjnych w powiecie namysłowskim. Poszukiwana trafiła już do aresztu, gdzie spędzi najbliższy rok.

Namysłowscy policjanci poszukiwali 31-latki, która przez wiele miesięcy ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości. W toku prowadzonego postępowania mundurowi w wynajmowanym mieszkaniu kobiety, znaleźli martwe i skrajnie zaniedbane zwierzęta. Mieszkanka powiatu namysłowskiego wcześniej pracowała w jednej z przychodni weterynaryjnych na terenie powiatu. Dodatkowo prowadziła w internecie zbiórki pieniędzy, deklarując, że środki zostaną przeznaczone na leczenie i pomoc poszkodowanym zwierzętom.

Sąd, po przeanalizowaniu materiału dowodowego zgromadzonego przez policjantów i prokuraturę, uznał kobietę winną znęcania się nad zwierzętami i orzekł wobec niej karę roku pozbawienia wolności. Mimo wezwania do stawienia się w zakładzie karnym, 31-latka unikała odpowiedzialności i ukrywała się przed organami ścigania.

Kryminalni rozpoczęli czynności, by namierzyć poszukiwaną. W wyniku działań policjanci ustalili, że poszukiwana może przebywać na terenie sąsiedniego powiatu kluczborskiego. Funkcjonariusze pojechali pod ustalony wcześniej adres. Okazało się, że był to dobry trop. Gdy śledczy zapukali do drzwi mieszkania jej partnera, poszukiwana była wyraźnie zaskoczona wizytą policjantów. Została zatrzymana i przewieziona do Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, a następnie doprowadzona do Aresztu Śledczego w Opolu, gdzie odbywa już zasądzony wcześniej wyrok. Teraz najbliższy rok spędzi w więzieniu.

Działania policjantów z Namysłowa potwierdzają, że osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości muszą liczyć się z nieuchronnością kary. Policjanci każdego dnia podejmują czynności zmierzające do zatrzymywania osób poszukiwanych, dbając tym samym o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu namysłowskiego.

( KWP w Opolu / mw)