Policjant po służbie ugasił płonące auto na krajówce - szybka reakcja zapobiegła tragedii Data publikacji 27.10.2025 Powrót Drukuj W czwartek, 23 października, około godziny 18:00 na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną dróg krajowych nr 25 i 22 w Człuchowie doszło do pożaru samochodu osobowego marki Kia. Na zagrożenie zareagował będący po służbie policjant, który za pomocą swojej oraz przekazanych przez innych kierowców gaśnic, opanował pożar auta.

W momencie zdarzenia w rejonie skrzyżowania zatrzymało się kilka pojazdów, a kierowcy obserwowali rozwój sytuacji, zastanawiając się, jak bezpiecznie zareagować. W tym samym czasie, będący po służbie zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie - podkomisarz Łukasz Hryszkiewicz nie wahał się ani chwili. Widząc, że z komory silnika wydobywają się płomienie, natychmiast sięgnął po swoją gaśnicę i rozpoczął gaszenie pojazdu. Dzięki jego szybkiej i zdecydowanej reakcji udało się spowolnić rozwój pożaru.

Funkcjonariusz koordynował działania na miejscu, wyznaczając osobę do powiadomienia służb ratunkowych i dbając o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. W ciągu kilku minut do akcji włączyli się kolejni kierowcy, którzy zatrzymali swoje pojazdy i przekazali policjantowi swoje gaśnice – łącznie aż dziewięć. Wspólnymi siłami, do momentu przyjazdu straży pożarnej (około 8 minut od zgłoszenia), udało się opanować ogień i zapobiec jego rozprzestrzenieniu.

Dzięki wzorowej postawie podkomisarza Hryszkiewicza oraz pomocy świadków, pożar został ugaszony jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. Nikt nie odniósł obrażeń, a sytuacja została szybko i bezpiecznie opanowana.

Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie składa serdeczne podziękowania wszystkim kierowcom, którzy nie pozostali obojętni i oddali swoje gaśnice, pomagając w ugaszeniu pożaru. Dzięki ich reakcji i użyczeniu sprzętu możliwe było szybkie i skuteczne opanowanie sytuacji. To przykład odpowiedzialnej i obywatelskiej postawy, dzięki której udało się uniknąć tragedii.

Zachowanie podkomisarza Łukasza Hryszkiewicza jest przykładem wzorowej postawy funkcjonariusza - osoby, która nawet po służbie nie pozostaje obojętna wobec zagrożenia.

Jak zachować się, gdy widzimy płonący pojazd? – kilka zasad bezpieczeństwa

Zachowaj spokój - oceń sytuację z bezpiecznej odległości, zanim podejmiesz działania.

Zabezpiecz miejsce zdarzenia - włącz światła awaryjne, ustaw trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości, nie zatrzymuj się na pasie ruchu.

Wezwij służby ratunkowe - zadzwoń pod numer 112, podając dokładną lokalizację i opis sytuacji.

Pomagaj z głową - jeśli to bezpieczne, użyj podręcznej gaśnicy, kierując strumień środka gaśniczego na źródło ognia (zwykle przy przedniej części pojazdu).

Nie ryzykuj życia - jeśli pożar jest zbyt intensywny lub obejmuje wnętrze pojazdu, oddal się i poczekaj na przyjazd straży pożarnej.

Dzięki szybkiej reakcji policjanta i obywateli, tym razem sytuację udało się opanować bez ofiar. To kolejny przykład, że wspólne działanie i odwaga, połączone z rozsądkiem, mogą zapobiec tragedii.

( KWP w Gdańsku / mw)