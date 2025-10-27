Policjant z Łodzi uratował kobietę w czasie wolnym od służby Data publikacji 27.10.2025 Powrót Drukuj Szybka reakcja policjanta z Wydziału Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi uratowała życie kobiety która zasłabła w swoim samochodzie. Funkcjonariusz, mimo że był w czasie wolnym od służby, nie wahał się, natychmiast ruszył z pomocą.

Do zdarzenia doszło 25 października 2025 roku w godzinach popołudniowych na skrzyżowaniu ulic Białej i Bolesława Limanowskiego w Łodzi. Policjant, jadąc prywatnym samochodem, zauważył stojący na poboczu pojazd, w którym za kierownicą siedziała nieprzytomna kobieta.

Czasem o ludzkim życiu decydują sekundy, a wtedy liczy się zimna krew, szybka reakcja oraz gotowość do działania. Funkcjonariusz nie zignorował sytuacji - natychmiast zatrzymał się i podbiegł w stronę auta. Zwrócił uwagę na fakt, że kobieta nie reaguje na wezwania i ma problemy z oddychaniem. Wydobył ją z pojazdu i ułożył w pozycji bezpiecznej, by umożliwić jej nabieranie powietrza. Równocześnie poprosił przypadkowych przechodniów, żeby wezwali pomoc medyczną.

Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom kobieta po chwili odzyskała przytomność. Nie pamiętała jednak, co się wydarzyło ani jak znalazła się w tej sytuacji. Wkrótce na miejsce przybyła karetka pogotowia, której ratownicy przejęli poszkodowaną i udzielili jej dalszej pomocy medycznej. Na czas, gdy łódzcy medycy zajmowali się zdezorientowaną kobietą, policjant zabezpieczył jej pojazd.

To kolejny przykład na to, że policjantem jest się nie tylko w czasie służby, ale również poza nią. Takie sytuacje przypominają, jak ważna jest ludzka wrażliwość i gotowość do działania. Czasem wystarczy jedna szybka reakcja, by uratować komuś życie.

Apelujemy do wszystkich, aby nie być obojętnym wobec osób, które potrzebują pomocy. Jeśli widzimy kogoś, kto może być w niebezpieczeństwie - reagujmy wezwijmy odpowiednie służby, udzielmy wsparcia w miarę swoich możliwości. Szybka reakcja może uratować życie.