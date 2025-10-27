I Ogólnopolski konkurs dla policjantów - rzeczników dyscyplinarnych rozpoczęty Data publikacji 27.10.2025 Powrót Drukuj Dziś w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się oficjalne rozpoczęcie I Ogólnopolskiego konkursu dla policjantów - rzeczników dyscyplinarnych, który objęty został honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia. Organizatorem wydarzenia jest Biuro Kadr i Organizacji Policji Komendy Głównej Policji wraz z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych rzeczników dyscyplinarnych, wymianę doświadczeń oraz doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów.

Celem konkursu jest wyłonienie funkcjonariuszy szczególnie wyróżniających się w obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów, a także rozwijanie wiedzy w tym zakresie oraz wymiana doświadczeń między rzecznikami dyscyplinarnymi z całego kraju.

Podkreślenia wymaga fakt, że jest to pierwsza edycja konkursu, która zapewne w przyszłości przyczyni się do dalszego doskonalenia praktycznych umiejętności policjantów prowadzących postępowania dyscyplinarne i czynności wyjaśniające, a także do podnoszenia jakości prowadzonych postępowań.

Zmagania uczestników obejmują trzy etapy: test wiedzy oraz zadania praktyczne, w tym analizę materiałów dyscyplinarnych i formułowanie zarzutów. Konkurs wymaga od uczestników nie tylko znajomości przepisów prawa i procedur, ale także umiejętności ich praktycznego zastosowania, spostrzegawczości i dojrzałości zawodowej.

Tego typu konkursy i zawody dają zarys wiedzy o aktualnym stopniu przygotowania policjantów do profesjonalnego wykonywania obowiązków służbowych, co z kolei pozwala na dalsze ukierunkowanie, zarówno szkoleń specjalistycznych, jak i doskonalenia lokalnego.

Oficjalnego otwarcia konkursu dokonała insp. Milena Pietruś, Dyrektor Biura Kadr i Organizacji Policji Komendy Głównej Policji, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że rola rzecznika dyscyplinarnego to nie tylko znajomość przepisów czy procedur - to również ogromna odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność zachowania obiektywizmu, a często także zwykła, ludzka wrażliwość w podejmowaniu niełatwych decyzji.

Uczestnikom życzymy zdrowej, uczciwej i owocnej rywalizacji.