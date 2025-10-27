Uroczyste ślubowanie 60 nowych policjantów mazowieckiej Policji Data publikacji 27.10.2025 Powrót Drukuj 27 października stał się dniem wyjątkowym dla 60 nowo przyjętych funkcjonariuszy mazowieckiego garnizonu Policji. Stojąc w obliczu Godła Państwowego, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, wypowiedzieli słowa roty ślubowania, obiecując służyć wiernie Narodowi – nawet z narażeniem życia. Ta podniosła chwila, trwająca zaledwie moment, otworzyła ich drogę zawodową pełną sukcesów i satysfakcji. Wśród ślubujących znalazło się aż 31 kobiet, co podkreśla rosnącą rolę pań w policyjnych szeregach w roku 100-lecia ich obecności w formacji.

W poniedziałek (27.10) w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu na sali konferencyjnej odbyło się uroczyste ślubowanie 60 nowo przyjętych policjantów, w tym 31 kobiet. Ceremonię rozpoczął dowódca uroczystości nadkom. Szymon Duraziński, składając meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji z siedzibą w Radomiu nadinsp. Waldemarowi Wołowcowi.

W uroczystości uczestniczyli m.in. insp. Piotr Janik – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, kom. Radosław Szymański – Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” funkcjonariuszy i pracowników Policji woj. mazowieckiego, asp. szt. Tomasz Stopa – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego, ks. Jarosław Rożek – Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji i mazowieckiego garnizonu Policji.

Następnie nowo przyjęci funkcjonariusze na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu złożyli rotę ślubowania: „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję (...)''. Te słowa, wypowiedziane z głębokim przekonaniem, podkreślają gotowość do stawiania czoła wyzwaniom. W tym roku, gdy świętujemy stulecie kobiecego wkładu w policyjne tradycje, fakt, że 31 z 60 ślubujących to panie, nabiera szczególnego znaczenia, symbolizując siłę i determinację obu płci w budowaniu bezpiecznej Polski.

W waszych rękach będzie dość często spoczywało życie, zdrowie osób, którym będziecie pomagać (...) Życzę wam, abyście jak najszybciej wrócili ze szkół policyjnych do swoich jednostek macierzystych, by stać się ważnym elementem w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza.

– powiedział nadinsp. Waldemar Wołowiec, zwracając się do ślubujących.

Następnie głos zabrali kom. Radosław Szymański, asp. szt. Tomasz Stopa oraz Ks. Jarosław Rożek, którzy pogratulowali funkcjonariuszom ich decyzji wstąpienia w szeregi mazowieckiej Policji oraz podkreślili, że dzisiejszy dzień jest wyjątkowy w życiu każdego policjanta.

Nowo przyjęci funkcjonariusze w najbliższym czasie rozpoczną kurs podstawowy w jednej ze szkół Policji w kraju. Po jego ukończeniu będą pełnić służbę w 8 jednostkach powiatowych i miejskich Policji garnizonu mazowieckiego, Oddziale Prewencji Policji w Radomiu i Płocku oraz Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Ostrołęce.

Mazowiecka Policja nieustannie rekrutuje nowych kandydatów. Wszystkich chętnych zapraszamy do składania podań – kolejny nabór już 25 listopada. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj – Zostań Policjantem na Mazowszu.

Gratulujemy nowym policjantom i życzymy wytrwałości oraz sukcesów w zaszczytnej służbie na rzecz społeczeństwa!

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu