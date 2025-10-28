Świadczenia mieszkaniowe dla policjantów - wzory wniosków Data publikacji 28.10.2025 Powrót Drukuj 8 października br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby. Wczoraj w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane Rozporządzenie MSWiA (Dziennik Ustaw 2025 r. poz. 1476) określające wzory wniosków świadczeń mieszkaniowych dla policjantów.

Przepis wprowadza rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom m.in. funkcjonariuszy Policji w zakresie poprawy zabezpieczenia ich potrzeb mieszkaniowych, wzorowanych na rozwiązaniach obowiązujących w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa przewiduje prawo policjanta do zakwaterowania, które jest realizowane w następujących formach:

1) przydział lokalu mieszkalnego;

2) przydział kwatery tymczasowej;

3) skierowanie do miejsca w internacie albo kwatery internatowej;

4) przyznanie świadczenia mieszkaniowego.

Prawo do zakwaterowania nie przysługuje policjantowi:

1) który nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, z bonifikatą lub pomniejszeniem w cenie nabycia, przydzielony w trybie administracyjnym w związku z pełnioną służbą;

2) od dnia przyjęcia do służby do dnia ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego;

3) od dnia przyjęcia do służby do dnia ukończenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w Akademii Policji w Szczytnie;

4) w służbie kandydackiej.

Wyboru formy zakwaterowania policjant dokonuje składając wniosek do podmiotu właściwego do spraw zakwaterowania. W celu wydania rozstrzygnięcia przez właściwy organ w sprawach wyboru formy zakwaterowania, policjant jest zobowiązany do wyczerpującego wypełnienia składanego wniosku, a braki formalne będą skutkowały wezwaniem wnoszącego do ich usunięcia pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.

Ponadto art. 88 ust. 7 ustawy przewiduje rygor odpowiedzialności karnej policjanta za składanie fałszywych oświadczeń.

Ustawa wskazuje również, że w przypadku złożenia wniosku przez policjanta będącego funkcjonariuszem na dzień 1 lipca 2025 r. o świadczenie mieszkaniowe w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wypłaca się je z wyrównaniem od dnia 1 lipca 2025 r. Warunkiem jest jednak, aby wnioski o wypłatę świadczenia mieszkaniowego w tym trybie składane były do dnia 15 grudnia 2025 r. Wówczas wypłata świadczenia mieszkaniowego nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

(Biuro Logistyki Policji KGP)