Ścigany czerwoną notą Interpolu zatrzymany po 16 latach ukrywania się Data publikacji 28.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali 40-latka, który od 16 lat był poszukiwany za rozboje. Chcąc uniknąć odpowiedzialności ukrywał się przed organami ścigania m.in. w Grecji i w Wielkiej Brytanii. Mężczyzna figurował na liście 43 Polaków ściganych czerwoną notą Interpolu.

Na listę osób poszukiwanych Interpolu trafiają osoby ścigane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. rozboje, zabójstwa, oszustwa czy handel narkotykami. Wobec takich osób wydawane są międzynarodowe nakazy aresztowania. Czerwona nota Interpolu oznacza, że dana osoba jest poszukiwana na terenie 196 krajów członkowskich organizacji.

Podkarpaccy poszukiwacze prowadzili działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu 40-latka, który za rozboje, ścigany był czerwoną notą Interpolu - międzynarodowym listem gończym. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna, od 2009 roku ukrywał się przed organami ścigania poza granicami naszego kraju. Często zmieniał miejsce swojego zamieszkania. Ukrywał się m.in. w Grecji i w Wielkiej Brytanii.

Został zatrzymany, gdy po wielu latach zdecydował się wrócić w rodzinne strony, na Podkarpacie. Mężczyzna był przekonany, że jego sprawa uległa już przedawnieniu.

Podczas zatrzymania był zaskoczony i nie stawiał oporu. Dzięki skutecznej pracy podkarpackich „łowców głów” kolejna osoba, która przez lata próbowała uniknąć odpowiedzialności karnej, odpowie za swoje czyny.

40-latek trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 3,5 roku.

( KWP w Rzeszowie / mw)