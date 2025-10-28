Policjanci przechwycili ponad 667 kg nielegalnego tytoniu w Radomiu Data publikacji 28.10.2025 Powrót Drukuj W wyniku wspólnej akcji policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, na jednej z posesji w Radomiu zabezpieczono 53 worki krajanki tytoniowej o wadze 667 kg bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 54 i 61 lat, a straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 928 tys. zł.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, realizując własne materiały, uzyskali informacje o nielegalnym przechowywaniu tytoniu bez polskich znaków akcyzy na jednej z posesji w Radomiu. W celu weryfikacji tych ustaleń, w piątek, 24 października br., policjanci KWP zs. w Radomiu wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przeprowadzili przeszukanie pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych na wytypowanej posesji.

W trakcie czynności ujawniono i zabezpieczono 53 worki z krajanką tytoniową o łącznej wadze 667 kg, która nie posiadała wymaganych polskich znaków akcyzy. Na miejscu zatrzymano dwóch mężczyzn - 54-latka i 61-latka, mieszkańców Radomia. Starszy z nich, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 65 par. 1 i 3 Kodeksu Karnego Skarbowego, dotyczącego nielegalnego przechowywania i obrotu wyrobami akcyzowymi.

Oszacowana wartość uszczupleń podatku akcyzowego na szkodę Skarbu Państwa wyniosła 737 035 zł, natomiast niezapłaconego podatku VAT 190 689 zł. Łączne straty budżetu państwa przekraczają zatem 927 tys. zł. Dalsze czynności w sprawie prowadzone są przez Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Walka z nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi to priorytet dla policji, ponieważ przyczynia się do znacznych strat budżetowych i podważa legalny rynek. Apelujemy do obywateli o zgłaszanie podejrzanych sytuacji. Dzięki m.in. takim informacjom możemy skutecznie eliminować szarą strefę.

( KWP w Radomiu / mw)