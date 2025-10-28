123 osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości w rękach łódzkich policjantów Data publikacji 28.10.2025 Powrót Drukuj 23 i 24 października 2025 roku policjanci z garnizonu łódzkiego przeprowadzili działania ukierunkowane na zatrzymywanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W trakcie akcji na terenie całego województwa policjanci zlokalizowali 123 osoby poszukiwane, w tym zatrzymali 25 osób poszukiwanych listami gończymi.

Policjanci każdego dnia podejmują czynności, aby osoby, które próbują uniknąć odpowiedzialności, poniosły konsekwencje swoich czynów. Często ukrywają się one przez wiele lat, zmieniają miejsca pobytu, a nawet tożsamość. Przykładem jest 40-latek zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Łodzi, który ukrywał się od 2012 roku. Był on poszukiwany na podstawie 3 listów gończych wydanych przez sądy w Łodzi i Łasku. Mężczyzna w przeszłości zamieszany był w proceder narkotykowy oraz dopuścił się przestępstwa przeciwko mieniu. Wiedząc, że poszukiwany wielokrotnie zmieniał miejsca pobytu, w trakcie żmudnej pracy nad sprawą policjanci wykorzystali tajniki ,,policyjnej kuchni” i ustalili, że mężczyzna może przebywać na terenie Włocławka. 24 października 2025 roku od wczesnych godzin porannych zespół realizacyjny rozpoczął obserwację lokalu w którym mógł on przebywać. Po 6 rano policjanci weszli do mieszkania, gdzie znajdował się zaskoczony 40-latek, który nie stawiał oporu. Został przewieziony do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, skąd po wykonaniu z nim czynności trafił do placówki penitencjarnej, gdzie spędzi ponad 4 lata.

Niektórzy poszukiwani próbują również ukrywać się w nietypowych miejscach tak jak to miało miejsce w przypadku 40-letniego mężczyzny z Opoczna. Schował się na strychu u swojej konkubiny, licząc, że uniknie odpowiedzialności. Pomimo, że mężczyzna wciągnął schody prowadzące na strych, chcąc zmylić funkcjonariuszy, policjanci nie dali się zwieść i dostali się na górę, gdzie zatrzymali ukrywającego się mężczyznę.

Inni zostają zatrzymani w miejscach pracy, jak 41-latek z Rawy Mazowieckiej, który pracując jako dostawca pizzy został zatrzymany przez policjantów na terenie Warszawy. Zdarza się również, że osoby poszukiwane same pojawiają się na komendach, by załatwić inną sprawę – tak jak 28-latek z Tomaszowa Mazowieckiego, który został rozpoznany i zatrzymany przez czujnych policjantów.

W trakcie trwających dwa dni działań na terenie całego województwa funkcjonariusze zlokalizowali łącznie 123 osoby poszukiwane. 25 z nich to osoby poszukiwane listami gończymi. Dzięki doskonałej znajomości środowiska osób poszukiwanych policjanci potrafią szybko zidentyfikować takie osoby, nawet w nieoczekiwanych sytuacjach. Działania te są kolejnym dowodem na zaangażowanie i dociekliwość w gromadzeniu poszlak i informacji z przysłowiowej ulicy, a profesjonalizm i cierpliwość policjantów przynoszą oczekiwane efekty. Bez względu na to, gdzie próbują się ukryć, funkcjonariusze zawsze pozostają czujni i konsekwentni w swoich działaniach. Żaden przestępca nie może czuć się nieuchwytny.

kom. Edyta Machnik

Na filmie widać ja policjanci prowadzą zatrzymanych.