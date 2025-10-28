Areszt za usiłowanie zabójstwa matki Data publikacji 28.10.2025 Powrót Drukuj Dyżurny komendy w Starych Babicach w zeszłym tygodniu otrzymał zgłoszenie o zaatakowaniu kobiety, która przez córkę została pchnięta nożem. Pokrzywdzona została przetransportowana lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala. Druga z kobiet zbiegła z miejsca zdarzenia, jednak natychmiastowo podjęte działania przez policjantów doprowadziły do jej zatrzymania. 36-latka usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd przychylił się do prokuratorskiego wniosku i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec kobiety.

Gdy tylko dyżurny komendy w Starych Babicach otrzymał zgłoszenie o zaatakowaniu kobiety, która przez córkę została pchnięta nożem, na miejsce niezwłocznie skierował policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, grupę dochodzeniowo-śledczą z technikiem kryminalistyki oraz kryminalnych. Pokrzywdzona została przetransportowana lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala.

Druga z kobiet zbiegła z miejsca zdarzenia, jednak natychmiastowo podjęte działania przez policjantów doprowadziły do jej zatrzymania. W tym czasie funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie 36-latce zarzutu usiłowania zabójstwa. Prokurator zawnioskował do sądu o zastosowanie wobec podejrzanej najsurowszego z środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do prokuratorskiego wniosku.