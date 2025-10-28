Podpalacz recydywista odpowie za pożar w zabytkowej kamienicy i groźby wobec mieszkańców Data publikacji 28.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału wywiadowczo - patrolowego północnopraskiej komendy zatrzymali 40-latka podejrzanego o podpalenie poddasza zabytkowej kamienicy mieszkalnej przy ul. Tarchomińskiej. W trakcie akcji ewakuowano 20 osób. Całe szczęście nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Mieszkaniec Pragi Północ został przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Odpowie za zniszczenie zabytkowego budynku i groźby karalne wobec mieszkańców innej kamienicy. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za te przestępstwa grozi mu kara nawet 12 lat pozbawienia wolności.

W miniony poniedziałek, tuż nad ranem, w zabytkowej kamienicy przy ul. Tarchomińskiej w Warszawie doszło do pożaru. Spaleniu uległo niezamieszkałe poddasze, uszkodzone zostały też elementy konstrukcji dachowej oraz poszycia dachu. Jedną z mieszkanek zaalarmował czujnik dymu. Kobieta wezwała na miejsce służby i powiadomiła innych mieszkańców o zagrożeniu.

Na miejscu pracowało osiem zastępów straży pożarnej. Ewakuowano łącznie 20 osób z 12 mieszkań. Całe szczęście nikt nie odniósł żadnych obrażeń.

Po zakończonych działaniach ratowniczo-gaśniczych, policjanci z grupy dochodzeniowo - śledczej wykonali oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa i przedstawicieli administracji. Po czynnościach procesowych lokatorzy mogli wrócić do swoich mieszkań.

W wyniku wykonanego na miejscu rozpoznania, policjanci z północnopraskiego wydziału wywiadowczo - patrolowego uzyskali wizerunek mężczyzny, mogącego mieć bezpośredni związek z pożarem, a następnie dzięki współpracy z policjantami innych wydziałów, ustalili jego dane. 40-latek był bardzo dobrze znany w tej społeczności lokalnej. Był w przeszłości zatrzymywany do spraw podpaleń.

Dochodzeniowcy przesłuchali świadków. Zebrali materiał dowodowy, który wskazywał, że zatrzymany 40-latek, będąc w stanie nietrzeźwości groził też mieszkańcom innej kamienicy. Policjanci przekazali akta sprawy do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Tam mężczyzna został przesłuchany. Zarzuty, które przedstawił mu prokurator dotyczą zniszczenia zabytkowej kamienicy poprzez wywołanie pożaru oraz kierowanie gróźb karalnych wobec lokatorów kamienicy przy ul. Zaokopowej. Ponieważ 40-latek w przeszłości był karany za podpalenia, zarzuty te dotyczą działania w recydywie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora prowadzącego śledztwo i zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt. Grozi mu kara nawet 12 lat więzienia.

( KSP / mw)