Napadli go, bo kibicował innej drużynie - trzech chuliganów zatrzymanych Data publikacji 28.10.2025 Powrót Drukuj W niedzielę, 19 października, na Miejscu Obsługi Podróżnych w Chociszewie doszło do rozboju na tle chuligańskim z udziałem osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. Na miejsce skierowano patrole Policji, które szybko podjęły działania. Współpraca policjantów z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego doprowadziła do zatrzymania trzech podejrzewanych.

Szybka analiza nagrania zabezpieczonego z monitoringu i ustaleń oraz wspólne działanie funkcjonariuszy operacyjnych zarówno z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu jak i Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, pozwoliły szybko zatrzymać trzech pseudokibiców w wieku 33, 31 oraz 18 lat. Jak ustalono, mężczyźni będąc na terenie sklepu znajdującego się na MOP Chociszewo, zauważyli kibica innej drużyny i przy użyciu przemocy, bijąc i kopiąc, doprowadzili go do stanu bezbronności. Zerwali z niego koszulkę klubową i zabrali mu telefon komórkowy. Po zdarzeniu napastnicy oddalili się z miejsca zdarzenia.

Dzięki szybkiemu działaniu policjantów kryminalnych z Międzyrzecza oraz Szczecina, podejrzewani o rozbój zostali zatrzymani tego samego dnia na terenie Szczecina. Podczas przeszukania pojazdu, którym się poruszali, zabezpieczono przedmioty mogące pochodzić z przestępstwa, w tym utraconą koszulkę klubową pokrzywdzonego.

Dzięki ścisłej współpracy funkcjonariuszy z Prokuraturą Rejonową w Międzyrzeczu zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie trzem mężczyznom zarzutów rozboju, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Na wniosek policjantów, Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu wystąpiła do sądu o zastosowanie wobec zatrzymanych osób środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec mężczyzn trzymiesięczny areszt.

( KWP w Gorzowie / mw)