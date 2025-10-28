Kontrabanda w samochodzie Data publikacji 28.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą starachowickiej jednostki w poniedziałkowe popołudnie zatrzymali 58-latka. W trakcie kontroli drogowej funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli krajankę tytoniową oraz alkohol bez polskich znaków akcyzy. Śledczy szacują, że uszczuplenie budżetu Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku wynosi blisko 49 000 złotych.

Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą starachowickiej komendy przypuszczali, że 58-letni mieszkaniec powiatu starachowickiego trudni się nielegalnym procederem. W miniony poniedziałek policjanci postanowili sprawdzić swoje podejrzenia, które szybko okazały się trafne. W trakcie kontroli drogowej w pojeździe należącym do mężczyzny stróże prawa ujawnili kontrabandę. Łącznie mężczyzna posiadał ponad 26 000 sztuk papierosów, 8 kilogram krajanki tytoniowej oraz blisko 13 litrów wyrobów spirytusowych. 58-latek w związku z popełnionym przestępstwem usłyszał zarzuty oraz zostały wobec niego zastosowane środki wolnościowe. Oszacowano, że uszczuplenie budżetu Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku wynosi blisko 49 000 złotych.

Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym 58-latkowi może mu grozić kara grzywny lub kara pozbawienia wolności lub obie te kary łącznie.