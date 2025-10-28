I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna - Interwencje fizyczne wobec osób z zaburzeniem psychicznym lub niestandardowym zachowaniem - współczesne wyzwania Data publikacji 28.10.2025 Powrót Drukuj Interweniować mądrze i bezpiecznie - pod takim hasłem 27 października 2025 r. w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna poświęcona interwencjom fizycznym wobec osób z zaburzeniem psychicznym lub niestandardowym zachowaniem. W gronie prelegentów wystąpił nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji, który - obok przedstawicieli świata nauki i służb mundurowych z Polski i Niemiec - zabrał głos w dyskusji o naukowych i praktycznych aspektach interwencji fizycznych oraz współczesnych wyzwaniach w działaniach służb.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia, JM Rektora AWF Wrocław dr. hab. Tadeusza Stefaniaka, prof. AWF, Prezydenta Miasta Wrocławia Jacka Sutryka oraz Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marka Hajduka.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu, Komenda Główna Policji, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka PSP, IPA- Sekcja Polska, Urząd Miejski Wrocławia, Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, Straż Miejska, Urząd Żeglugi Śródlądowej oraz Biuro Terenowe Rzecznika Praw Obywatelskich.

W gronie prelegentów, przedstawicieli służb mundurowych i środowisk akademickich z Polski i zagranicy, wystąpili: nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, dr Robert Gwardyński, nadkom. dr Bartłomiej Majchrzak, dr Andrzej Szymański, insp. Agnieszka Sowińska-Turczyk, mł. insp. Tomasz Stechnij, Andrzej Raczyński z Pogotowia Ratunkowego, Krzysztof Skrzyniarz z WOPR, Katarzyna Sobańska-Laskowska Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu oraz Kriminaloberrat Damian Janitzki z Police Academy Niedersachsen (Niemcy).

Celem konferencji było zidentyfikowanie zagrożeń i wypracowanie naukowo uzasadnionych sposobów doskonalenia funkcjonariuszy oraz ratowników, którzy w codziennej służbie podejmują interwencje wobec osób w kryzysie psychicznym lub zachowujących się w sposób nieprzewidywalny i agresywny.

Uczestnicy mieli także okazję obejrzeć pokazy technik interwencji w sytuacjach trudnych, przygotowane przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Podczas obrad poruszono kluczowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa interwencji fizycznych, aspektów etycznych oraz metod przygotowania funkcjonariuszy do działań w warunkach podwyższonego ryzyka. Uczestnicy dyskutowali o możliwościach racjonalizacji działań interwencyjnych, wymieniali doświadczenia służb policyjnych, ratowniczych i wojskowych, a także prezentowali dobre praktyki w zakresie postępowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach wydarzenia odbyły się cztery sesje tematyczne:

naukowe aspekty interwencji fizycznej,

interwencje fizyczne w sytuacji trudnej w kontekście działalności policyjnej,

interwencje fizyczne w kontekście działalności ratowniczo-medycznej,

postępowanie etyczne w trudnych działaniach interwencyjnych.

Konferencja stworzyła przestrzeń do współpracy między środowiskiem naukowym a praktykami, wskazując na potrzebę dalszego rozwijania procedur, które zapewniają bezpieczeństwo zarówno osobom interweniującym, jak i tym, wobec których interwencje są podejmowane.

Jak podkreślili organizatorzy, współczesne służby mundurowe muszą być przygotowane do reagowania w sytuacjach skrajnie trudnych, przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych, prawnych i bezpieczeństwa. Wspólne inicjatywy naukowe i szkoleniowe, takie jak ta konferencja, stanowią ważny krok w kierunku profesjonalizacji działań służb oraz budowania zaufania społecznego.

(KWP we Wrocławiu / mw)