Współpraca dla bezpieczeństwa. Umowa z Komendą Główną Policji i 15 mln zł na sprzęt od Fundacji ORLEN Data publikacji 31.10.2025 Powrót Drukuj ORLEN i Komenda Główna Policji łączą siły, by jeszcze skuteczniej chronić infrastrukturę krytyczną i przeciwdziałać zagrożeniom. W tym celu podpisane zostało porozumienie, które obejmuje działania koordynacyjne, edukacyjne i szkoleniowe. Współpraca pozwoli m.in. rozwinąć kompetencje skutecznego reagowania na zagrożenia fizyczne i cyfrowe, a także wzmocni gotowość operacyjną w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa aktywów Grupy ORLEN. Uzupełnieniem tych działań jest darowizna Fundacji ORLEN w wysokości 15 mln zł na zakup pojazdów dla Policji. Przekazane środki pozwolą służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo obywateli jeszcze lepiej realizować tę misję.

- ORLEN jest spółką o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale i całego regionu. Zapewniamy stabilne dostawy energii, wspierając rozwój krajów Europy Środkowej. Ich warunkiem są nie tylko technologie, ale również fizyczne i cyfrowe bezpieczeństwo aktywów wytwarzających energię. To szczególnie istotne w dzisiejszych czasach. Dużo inwestujemy w energię jutra, dbając jednocześnie o inwestycje w bezpieczeństwo naszych aktywów. Umowa z KGP i darowizna Fundacji ORLEN to kolejne elementy tych działań, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju - podkreśla Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

- Bezpieczeństwo kraju to wspólna odpowiedzialność instytucji publicznych i partnerów strategicznych, takich jak Grupa ORLEN. Podpisane porozumienie to nie tylko wymiana doświadczeń i wiedzy, ale przede wszystkim praktyczne działania, które realnie wzmacniają zdolność Policji do reagowania na współczesne zagrożenia. Wspólne szkolenia i inwestycje w nowoczesny sprzęt pozwolą nam jeszcze skuteczniej chronić obywateli, infrastrukturę krytyczną i bezpieczeństwo energetyczne państwa - podkreśla gen. insp. Marek Boroń, Komendant Główny Policji.

Celem współpracy jest budowa partnerstwa w zakresie wymiany specjalistycznej wiedzy pomiędzy pracownikami ORLEN a funkcjonariuszami służb kontrterrorystycznych Policji. W ramach porozumienia koncern zobowiązuje się do udostępnienia wybranych instalacji i obiektów należących do Grupy ORLEN na potrzeby szkoleń służb mundurowych. Ćwiczenia będą realizowane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych zagrożeń i scenariuszy operacyjnych, co pozwoli na doskonalenie procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Z kolei pracownicy ORLEN, w szczególności osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo infrastruktury i procesów, wezmą udział w specjalistycznych warsztatach z zakresu prewencji, rozpoznawania zagrożeń oraz działań kontrterrorystycznych. Taka wymiana doświadczeń i kompetencji pozwoli obu stronom nie tylko lepiej przygotować się do potencjalnych incydentów, ale również wspólnie rozwijać systemowe podejście do ochrony newralgicznych obszarów działalności.

Podpisane porozumienie to kolejny przykład współpracy ORLEN ze służbami mundurowymi. Koncern od lat wspiera społeczności lokalne, zwłaszcza w miejscach, gdzie znajdują się zakłady i obiekty Grupy. Istotnym elementem budowanych relacji są podejmowane przez ORLEN inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w tym wsparcie jednostek Policji poprzez zakup aut.

- Fundacja ORLEN od zawsze jest blisko ludzi - wspieramy służby mundurowe nie tylko w sytuacjach kryzysowych, jak powodzie czy inne zdarzenia wymagające natychmiastowej reakcji, ale również poprzez systemowe działania na rzecz bezpieczeństwa. Przekazanie 15 milionów złotych na zakup pojazdów dla Policji to kontynuacja naszej wieloletniej współpracy, której celem jest realne wsparcie funkcjonariuszy w ich codziennej służbie i budowanie bezpieczniejszego otoczenia dla wszystkich obywateli - zaznacza Katarzyna Harpak, Prezes Zarządu Fundacji ORLEN.

Fundacja ORLEN, która realizuje szeroki program darowizn wspierających m.in. edukację, zdrowie, kulturę i bezpieczeństwo, odpowiedziała na wniosek Komendy Głównej Policji przyznając darowiznę w wysokości 15 mln zł na zakup specjalistycznych pojazdów osobowo-terenowych. Symboliczny czek przekazano Komendantowi Głównemu Policji, a środki zostaną wypłacone w czterech transzach do 2028 roku. Dzięki temu Policja zyska możliwość zakupu nowoczesnych pojazdów służbowych, co przełoży się na większą mobilność funkcjonariuszy, szybsze reagowanie na zdarzenia oraz skuteczniejsze działania w terenie - szczególnie tam, gdzie bezpieczeństwo wymaga natychmiastowego wsparcia.

(Orlen S.A. )

Zdjęcia: Andrzej Chyliński BKS KGP