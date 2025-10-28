Areszt dla oszustki internetowej, która od mieszkańca powiatu zamojskiego wyłudziła ponad 320 tys. zł Data publikacji 28.10.2025 Powrót Drukuj Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 32-latka z powiatu biłgorajskiego. Zamojscy policjanci ustalili, że kobieta działając razem z innymi osobami podawała się za przedstawiciela internetowej firmy inwestycyjnej. Od mieszkańca powiatu zamojskiego, który zdecydował się zainwestować pieniądze, wyłudziła ponad 320 tys. zł wprowadzając go w błąd co do rzeczywistego odbiorcy środków, możliwości inwestowania w kryptowaluty oraz faktycznej możliwości uzyskania zwrotu zainwestowanych środków.

W bieżącym miesiącu do zamojskich policjantów zgłosił się mieszkaniec powiatu biłgorajskiego, który poinformował, że znalazł na jednym z portali internetowych reklamę dotyczącą możliwości zainwestowania pieniędzy na giełdzie towarowej. Skorzystał z możliwości, wypełnił formularz zgłoszeniowy i zaraz po tym skontaktował się z nim rzekomy przedstawiciel firmy inwestycyjnej. 69-latek instruowany przez rzekomego „opiekuna inwestycyjnego” wpłacał na wskazane przez niego konta pieniądze. W związku z inwestycją z 69-latkiem skontaktowała się również kobieta, z którą spotkał się w Zamościu osobiście i przekazał jej 50 000 złotych. Zawiadamiający o całej sytuacji opowiedział synowi, który wytłumaczył ojcu, że padł ofiarą oszustów. 69-latek łącznie przekazał oszustom około 750 tys. zł.

Sprawą zajęli się policjanci Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zamojskiej jednostki, współpracując przy tym z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Trop zaprowadził ich do powiatu biłgorajskiego, gdzie przebywała kobieta zamieszana w oszustwo na szkodę 69-latka. To właśnie jej pokrzywdzony kilka dni wcześniej przekazał pieniądze.

Współpraca policjantów z Zamościa i Lublina doprowadziła do zatrzymania kobiety. 32-latka została przewieziona do Zamościa, gdzie trafiła do policyjnego aresztu. Policjanci zabezpieczyli również należące do kobiety telefony komórkowe, kilkanaście kart bankomatowych oraz kilkanaście tysięcy złotych.

W minionym tygodniu w Prokuraturze Rejonowej w Zamościu podejrzana usłyszała zarzut. Odpowie za to, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzieliła pomocy innym osobom do popełnienia oszustwa. Założyła na swoje dane rachunki bankowe, na które pokrzywdzony tytułem zakupu instrumentów finansowych na platformie inwestycyjnej, wpłacił środki pieniężne w wysokości ponad 270 tys. zł łącznie. Ponadto osobiście, podając się za przedstawiciela platformy inwestycyjnej, od pokrzywdzonego odebrała prawie 54 tys. zł, a następnie otrzymane pieniądze wpłaciła w bitomacie, czym ułatwiła doprowadzenie 69-latka do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Na wniosek policjantów, skierowany do Prokuratury Rejonowej w Zamościu, Sąd Rejonowy w Zamościu zastosował wobec 32-latki środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Podejrzanej grozi do 10 lat więzienia.

( KWP w Lublinie / mw)