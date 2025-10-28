Nie dajmy szansy złodziejom - odwiedzając nekropolie zachowaj czujność i rozwagę - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Nie dajmy szansy złodziejom - odwiedzając nekropolie zachowaj czujność i rozwagę

Data publikacji 28.10.2025
Okres Wszystkich Świętych to czas zadumy i pamięci o bliskich, ale niestety także czas, w którym dochodzi do przestępstw i wykroczeń na terenach cmentarzy. Policjanci apelują o zachowanie ostrożności i czujność, szczególnie wobec osób, które nie szanując miejsca spoczynku, dopuszczają się kradzieży zniczy, kwiatów, elementów nagrobków, a także rzeczy osobistych osób odwiedzających groby.

Jak działają sprawcy

Osoby dopuszczające się kradzieży na cmentarzach często wykorzystują nieuwagę odwiedzających. Ich celem bywają:

  • pozostawione bez nadzoru torebki lub saszetki,
  • portfele, telefony komórkowe czy dokumenty odłożone „tylko na chwilę” podczas porządkowania grobu,
  • wieńce, kwiaty i znicze, które po kradzieży trafiają do ponownej sprzedaży,
  • elementy metalowe z nagrobków, wykorzystywane następnie jako surowiec wtórny.

Działania sprawców bywają zuchwałe. Zdarza się, że obserwują starsze osoby, pomagając im pozornie w przeniesieniu zakupów lub zapaleniu zniczy, po czym wykorzystują moment nieuwagi, by dokonać kradzieży.

Jak się chronić

Policja przypomina o kilku prostych zasadach, które pomagają uniknąć strat i zminimalizować ryzyko:

  • nie pozostawiaj bez opieki torebki, telefonu ani portfela – nawet na krótką chwilę,
  • noś przy sobie tylko niezbędną gotówkę i dokumenty,
  • zwracaj uwagę na osoby kręcące się bez celu między grobami lub obserwujące odwiedzających,
  • warto sfotografować cenniejsze elementy nagrobków, może to pomóc w ich odzyskaniu w przypadku kradzieży,
  • jeśli zauważysz osobę zachowującą się podejrzanie, poinformuj o tym policjantów patrolujących teren cmentarza lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Wzmożone działania Policji

W okresie Wszystkich Świętych funkcjonariusze będą pełni c wzmożoną służbę w rejonach cmentarzy. Patrole piesze i zmotoryzowane prowadzone będą zarówno w dzień, jak i po zmroku, by zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym oraz przeciwdziałać aktom wandalizmu i kradzieżom.

Bezpieczeństwo na cmentarzach to nasza wspólna sprawa. Warto zwracać uwagę na otoczenie i reagować, gdy zobaczymy coś niepokojącego. Szybkie powiadomienie Policji może zapobiec kradzieży lub pomóc w ujęciu sprawcy na gorącym uczynku.

Nie pozwólmy, by miejsca pamięci zostały zbezczeszczone przez bezmyślność i chciwość. Nasza czujność to najlepszy sposób, by przestępcy nie mieli szans na działanie.

Pamiętajmy! 

Czujność, to najlepszy sposób, by przestępcy nie mieli szans na działanie. 

(Biuro Prewencji KGP)

