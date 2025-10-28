Najlepsi policjanci – rzecznicy dyscyplinarni uhonorowani podczas I edycji Ogólnopolskiego konkursu Data publikacji 28.10.2025 Powrót Drukuj W dniu 28 października 2025 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończyła się dwudniowa rywalizacja w ramach I Ogólnopolskiego konkursu dla policjantów – rzeczników dyscyplinarnych. Wydarzenie objął honorowym patronatem gen. insp. Marek Boroń - Komendant Główny Policji. Konkurs został zorganizowany przez Biuro Kadr i Organizacji Policji Komendy Głównej Policji oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie celem wyróżnienia funkcjonariuszy, którzy poza wykonywaniem zadań wynikających z zajmowanych przez nich stanowisk służbowych, realizują dodatkowo czynności w obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów.

26 uczestników, wyłonionych wcześniej w eliminacjach przez komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Komendanta – Rektora Akademii Policji w Szczytnie i komendantów szkół policyjnych, zmierzyło się w 3 konkurencjach sprawdzających ich wiedzę teoretyczną, jak również umiejętność jej stosowania w praktyce, tj.:

● KK1 – pisemnym teście wiedzy;

● KK2 – formułowaniu zarzutu lub zarzutów dyscyplinarnych wraz z podaniem adekwatnej kwalifikacji prawnej na podstawie przygotowanych materiałów;

● KK3 – pisemnej analizie akt lub elementów akt postępowania dyscyplinarnego lub czynności wyjaśniających pod kątem błędów formalnych lub merytorycznych.

Konkurencje oceniała sześcioosobowa komisja sędziowska w składzie: przewodniczący – mł. insp. Marcin Mieńkowski z Biura Kadr i Organizacji Policji Komendy Głównej Policji, członkowie: insp. dr hab. Aleksander Babiński z Akademii Policji w Szczytnie, podinsp. Anna Konczewska ze Szkoły Policji w Słupsku, podinsp. Mariusz Miernowski ze Szkoły Policji w Pile, nadkom. Jakub Juszczak ze Szkoły Policji w Katowicach oraz kom. Karion Smolarek z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Rywalizacji towarzyszyły prelekcje oraz wystąpienia zaproszonych gości i koordynatorów dyscyplinarnych, które służyły wymianie doświadczeń i upowszechnianiu wiedzy z zakresu problematyki dyscyplinarnej policjantów. Wyniki konkursu oraz sylwetki zwycięzców zaprezentowano podczas ceremonii podsumowującej zmagania. Po zliczeniu przez zespół ekspertów punktów uzyskanych ze wszystkich 3 konkurencji konkursowych, laureatami okazali się:

I miejsce – podinsp. Dominika Przybylska z Centralnego Biura Śledczego Policji;

II miejsce – podkom. Artur Pacholarz z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie;

III miejsce – podinsp. Katarzyna Wojtaś-Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, reprezentująca Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku.

Podczas uroczystości zakończenia konkursu puchary i dyplomy laureatom wręczył gen. insp. Marek Boroń – Komendant Główny Policji, odznaki zwycięzcom konkursu przekazała insp. Milena Pietruś – Dyrektor Biura Kadr i Organizacji Policji Komendy Głównej Policji, zaś nagrody pieniężne i upominki rzeczowe wręczył insp. Ryszard Jakubowski – Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Jednocześnie pamiątkowe podziękowania otrzymali przełożeni dyscyplinarni oraz koordynatorzy dyscyplinarni funkcjonariuszy, którzy zajęli w konkursie miejsca na podium.

Podkreślenia wymaga, że dyscyplina służbowa jest jednym z podstawowych elementów mających wpływ na jednolitość, sprawność i efektywność realizacji ustawowych zadań Policji. Organizatorzy pierwszej, inauguracyjnej edycji konkursu dla policjantów – rzeczników dyscyplinarnych mają nadzieję, że rywalizacja w tej dziedzinie stanie się elementem systematycznych i aktywnych działań, które przyczynią się do wzbogacenia wiedzy i rozwoju kompetencji osób prowadzących postępowania dyscyplinarne i czynności wyjaśniające.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za obecność podczas tego szczególnego wydarzenia.

(CSP Legionowo / ik)

