Oszust inwestycyjny zatrzymany na gorącym uczynku Data publikacji 29.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Jaśle wspólnie z funkcjonariuszami z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-latka. Obywatel Ukrainy podejrzany jest o udział w oszustwach dotyczących inwestycji w akcje znanej spółki paliwowej. W wyniku działań policjanci zabezpieczyli gotówkę w wysokości ponad 90 tys. złotych w różnych walutach. Mężczyzna trafił na trzy miesiące do tymczasowego aresztu.

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Jaśle wspólnie z policjantami z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pracowali nad sprawą oszustwa, którego ofiarą padł mieszkaniec gminy Jasło.

83-latek zainwestował w fałszywe akcje spółki Orlen ponad 34 tys. zł. Kiedy zorientował się, że padł ofiarą oszustwa, natychmiast powiadomił policjantów. Funkcjonariusze ustalili, że oszuści chcą, aby senior dokonał kolejnej inwestycji na kwotę 25 tys. zł. Przekazanie gotówki miało nastąpić na parkingu przed sklepem w miejscowości Szebnie.

W minioną środę, dzięki świetnie skoordynowanym działaniom, jasielscy policjanci wraz z rzeszowskimi funkcjonariuszami z CBZC , zatrzymali na gorącym uczynku 23-letniego obywatela Ukrainy, który przyjechał odebrać pieniądze. Mieszkaniec województwa małopolskiego trafił do policyjnej izby zatrzymań. W jego pojeździe funkcjonariusze także ujawnili gotówkę - 70 tys. zł, która prawdopodobnie pochodziła z innych przestępstw.

W miejscu zamieszkania 23-latka policjanci zabezpieczyli także gotówkę w postaci euro i dolarów, smartfony, komputer oraz karty sim.

Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z oszustwem, do których się przyznał. Za to przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Decyzją Sądu Rejonowego w Jaśle, obywatel Ukrainy został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

( KWP w Rzeszowie / mw)