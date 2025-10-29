Policjant z kolejnymi sukcesami w kulturystyce Data publikacji 29.10.2025 Powrót Drukuj Kulturystyka nie jest łatwym sportem, jednak stała się wielką pasją naszego kolegi. I choć wymaga wielu wyrzeczeń i przestrzegania bardzo rygorystycznych treningów, daje mu wiele satysfakcji. Mł. asp. Krystian Pietruś po raz kolejny udowodnił, że służba i sportowa pasja mogą iść w parze. Policjant odniósł kolejne znaczące sukcesy w prestiżowych zawodach kulturystycznych federacji NPC, zdobywając dwa tytuły mistrzowskie w swojej kategorii.

Pasja do sportu towarzyszy mł. asp. Krystianowi Pietrusiowi, policjantowi Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie od młodości. Od lat z powodzeniem uprawia kulturystykę, odnosząc liczne sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Dzięki systematyczności, samodyscyplinie i ciężkiej pracy osiąga bardzo dobre wyniki, godząc wymagającą służbę z intensywnymi treningami.

Tegoroczny sezon startowy rozpoczął od udziału w Grand Prix Poland, które odbyło się 4 października podczas targów fitness w Europie. W rywalizacji międzynarodowej ponownie sięgnął po tytuł mistrza w kategorii Men’s Bodybuilding Open Middleweight, powtarzając sukces z ubiegłego roku.

Zaledwie tydzień później, 11 października, wziął udział w zawodach Super Cup of Poland w Markach. W tych największych jak dotąd międzynarodowych rozgrywanych w Polsce, w których udział wzięło ponad 500 zawodników, ponownie zdobył złoty medal w swojej kategorii. Wydarzenie zorganizował znany polski kulturysta Robert Piotrkowicz, oficjalny przedstawiciel i promotor federacji NPC.

W trakcie zawodów, które odbyły się w dniach 17-19 października w Grodzisku Wielkopolskim o Puchar Polski i Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Polskiego Związku Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego, policjant zdobył 3 miejsce w kategorii kulturystyki do 85 kg.

Jak sam podkreśla sport uczy go pokory, wytrwałości i systematyczności. Siła, wytrzymałość i konsekwencja, które rozwija na siłowni, przekładają się na jego pracę w Policji. Jak dodaje, to także sposób na zachowanie równowagi i dobrą kondycję psychiczną

Pomimo intensywnego sezonu, policjant nie zwalnia tempa. Już przygotowuje się do kolejnych startów, w których będzie reprezentował nie tylko polskie barwy, ale również etos służby w Policji.

Gratulujemy Krystianowi osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów - zarówno na sportowej scenie, jak i w służbie.