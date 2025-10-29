Nielegalne wyroby akcyzowe przejęte przez służby Data publikacji 29.10.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze KAS i CBŚP przejęli 1,5 mln papierosów o wartości ponad 2 mln zł. Wyroby tytoniowe były dostarczane do Polski drogą lotniczą. Na posesji zatrzymanego mężczyzny znaleziono dodatkowo ponad 900 l nielegalnego skażonego alkoholu w postaci płynu do dezynfekcji podłóg.

Pod koniec października funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu oraz Centralnego Biura Śledczego Policji, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która działała na terenie województwa wielkopolskiego. Grupa zajmowała się przemytem i handlem nielegalnymi papierosami.

Funkcjonariusze ustalili, że papierosy do Polski z poza Europy dostarczane były drogą lotniczą. Nielegalny proceder polegał również na dystrybucji papierosów w opakowaniach kartonowych typu „pizza box” innym grupom przestępczym na terenie kraju. Funkcjonariusze ustalili również magazyn na terenie powiatu jarocińskiego, gdzie przechowywane były nielegalne papierosy.

Na gorącym uczynku zatrzymano mężczyznę, obywatela Polski, który zajmował się rozładunkiem kontrabandy. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1,5 miliona papierosów o wartości ponad 2 milionów złotych. W miejscu zamieszkania mężczyzny funkcjonariusze znaleźli dodatkowo ponad 900 litrów nielegalnego skażonego alkoholu w postaci płynu do dezynfekcji podłóg. Zatrzymany zajmował się rozlewaniem i sprzedażą niebezpiecznego dla zdrowia alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące paserstwa akcyzowego.

Postępowanie w sprawie prowadzi WUCS w Poznaniu. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Zespół Prasowy CBŚP na podstawie materiału KAS; zdjęcia KAS