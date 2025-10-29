Poddębicki policjant mistrzem Europy w karate – złoty medal w kategorii Open i brąz drużynowy Data publikacji 29.10.2025 Powrót Drukuj W Szczecinie zakończyły się Mistrzostwa Europy IKU w karate. W prestiżowych zawodach wzięli udział najlepsi zawodnicy z całego kontynentu, w tym sierżant sztabowy Michał Czechowicz z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, który zdobył złoty i brązowy medal.

Od czwartku 23 października 2025 roku, do niedzieli 26 października, w Hali Widowiskowo-Sportowej "Netto Arena" w Szczecinie odbywały się Mistrzostwa Europy w Karate IKU (International Karate Union). W wydarzeniu tej rangi gromadzącym najlepszych zawodników z całego kontynentu udział wzięło 761 uczestników reprezentujących 20 krajów. Barwy narodowe w tych zawodach reprezentował także sierż.szt. Michał Czechowicz – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, pełniący na co dzień służbę w Wydziale Ruchu Drogowego.

Policjant osiągnął spektakularny sukces sportowy. Wraz z drużyną reprezentacji Polski zdobył trzecie miejsce w walkach drużynowych karate tradycyjnego. Co więcej, sięgnął także po złoty medal w kategorii Open Seniorzy w walkach kontaktowych.

Sierż.szt. Michał Czechowicz to nie tylko utalentowany sportowiec, ale także doświadczony funkcjonariusz policji. Na co dzień dba o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Jest również instruktorem taktyki i technik interwencji, przekazując swoją wiedzę oraz umiejętności kolegom i koleżankom w służbie.

Sukces poddębickiego funkcjonariusza to nie tylko osobiste osiągnięcie, ale również wielki powód do dumy dla całej formacji policyjnej oraz Polski. Jego postawa pokazuje, że policyjny mundur i sportowy charakter doskonale się uzupełniają, a dyscyplina, odwaga i wytrwałość prowadzą na najwyższe podium.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na arenie międzynarodowej!